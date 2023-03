Maurizio Costanzo: il retroscena incredibile sul suo titolo di studio | Impensabile!

Maurizio Costanzo ha fatto un percorso di studi che non ci si aspetterebbe mai da un uomo con la sua brillante carriera.

Maurizio Costanzo è venuto a mancare lo scorso 24 febbraio all’età di 85 anni dopo una lunghissima carriera di giornalista, autore televisivo, conduttore, scrittore e dopo essere stato uno dei riformatori della televisione italiana. Tutto il Paese ha pianto per la dipartita di Maurizio Costanzo, il cui omonimo talk show ha dato i natali televisivi a molti personaggi oggi diventati famosi.

Diversi, sono stati infatti, i talenti scoperti da Maurizio Costanzo, ricordiamo come sempre Valerio Mastandrea che gli ha portato i suoi omaggi nella camera ardente con una rosa bianca. Lo stesso Fiorello, anche se non direttamente scoperto da Costanzo, lo ha ricordato con affetto e ha spesso partecipato a diverse trasmissioni condotte dal grande giornalista.

Come tutti sanno Maurizio Costanzo ha lasciato l’amatissima moglie Maria De Filippi con la quale erano legati dal 1994, il loro è stato un amore esemplare nonché una delle relazioni più note dello spettacolo. Costanzo era sposato con Marta Flavi quando ha conosciuto Maria De Filippi e come tutti ricordano fu la stessa Flavi a scoprire tutto con una telefonata. Malgrado l’inizio un po’ turbolento tutto si svolse poi in modo pacifico e da allora lui e Maria non si sono mai più lasciati.

La carriera di Maurizio Costanzo

Sceneggiatore, scrittore e conduttore come abbiamo più volte raccontato, Maurizio Costanzo ha dato un grande contributo alla storia della televisione italiana e del giornalismo nazionale. Oltre a essere autore e conduttore del Maurizio Costanzo Show, il compianto giornalista è stato anche autore di programmi di successo come Buona Domenica, nato come contenitore concorrente di Domenica in. Altri programmi da lui ideato fu Bontà loro, Fascination e Amici che si rivolgeva negli anni Novanta ai giovani di quel periodo e niente aveva a che fare con l’attuale Amici di Maria De Filippi.

Nel corso della sua carriera Costanzo ha intervistato i più importanti nomi della storia del nostro Paese e non solo, dal cinema alla televisione, passando per la politica. Possiamo citare alcuni di questi nomi come Giovanni Falcone e Totò. Oggi il vuoto lasciato da questa figura di giornalismo e spettacolo così importante è davvero enorme ma vi siete mai chiesti che studi ha fatto prima di diventare la grande firma che tutti conoscono?

La formazione di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo non si è mai laureato e sappiamo che la cosa potrebbe lasciare sconcertati ma una volta i giornalisti si formavano sul campo e non era strettamente necessario avere una laurea per scrivere, era sufficiente essere curiosi, informati e leggere molto, cosa che in effetti Maurizio Costanzo ha sempre fatto. Naturalmente era richiesto un minimo di diploma per poter fare un qualsiasi lavoro e, infatti, Costanzo era diplomato in ragioneria, titolo conseguito nel 1956.

La sua carriera di giornalista è iniziata praticamente subito dopo il diploma e mentre svolgeva questa professione nel frattempo diventava anche autore radiofonico e televisivo. Costanzo si è formato in un periodo storico durante il quale si era nel mezzo di una ricrescita post bellica, alle porte del boom economico e quando c’era molta richiesta di giovani lavoratori praticamente in tutti i settori. Va da sé che una carriera come la sua allora si poteva avviare più facilmente, oggi i tempi sono cambiati ma Costanzo resta un esempio per molti aspiranti giornalisti e scrittori.