“Si diventa estranei”, quella rivelazione shock di Maurizio Costanzo | Campanello d’allarme

La vita privata e intima di Costanzo e della De Filippi è sempre stata ben celata, ma una volta il giornalista ha rivelato un segreto impensabile.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono una delle coppie più iconiche della televisione italiana che hanno anche contribuito a renderla migliore con il passare del tempo. Purtroppo, lo scorso 24 febbraio il giornalista è venuto a mancare, lasciando vedova la sua Maria.

Tuttavia, sebbene lui non sia più con lei, nella mente del pubblico italiano loro saranno sempre una coppia; anzi, la coppia più famosa ed amata della tv. Inoltre, i due non si vedevano molto spesso insieme in pubblico ma una cosa era certa: il loro amore e rispetto reciproco.

Qualche tempo fa, Costanzo ha deciso di rompere il silenzio riguardo alla loro sfera intima e durante un’intervista al Corriere della Sera, il conduttore ha rivelato un segreto inaspettato che riguarda proprio la vita coniugale sua e della Queen di Canale5, ovvero la De Filippi.

Maurizio Costanzo sulla vita privata: campanello d’allarme

Il presentatore del Maurizio Costanzo Show, durante l’intervista la quotidiano milanese ha fatto una rivelazione che è subito parla un campanello d’allarme, ha svelato che lui e Maria hanno dormito in camere separate per ben 24 anni. Dietro a questa decisione, però, ci sono delle motivazioni concrete. Ad esempio, la coppia ha abitudini diverse: lui ama guardare la tv fino a tardi, mentre lei no.

Inoltre, Costanzo russerebbe molto durante il sonno e quindi avrebbe disturbato la consorte, finendo per litigare quasi ogni giorno. Quindi, per evitare di accumulare stress, risentimento e litigi giorno dopo giorno, Maria e Maurizio hanno optato per questa scelta.

Il segreto per un matrimonio longevo

Costanzo ha così rivelato al quotidiano: “Avremmo finito per litigare e invece, in tanti anni di matrimonio, non abbiamo bisticciato mai e direi che è un bel record”. Quindi, può darsi che sia una sorta di segreto per far durare un matrimonio il più a lungo possibile. Certamente loro due sono un buon esempio da seguire.

Inoltre, Maurizio ha anche aggiunto: “Lo consiglio vivamente a tutti, non è affatto vero che si diventa estranei, anzi succede proprio il contrario. Che poi al mattino ci si ritrova. O sono io che vado da lei o è lei che viene a trovare me, ci diamo il buongiorno, chiacchieriamo, facciamo colazione ed è bello così”. Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono stati una bellissima coppia di sposi e quindi, se questo metodo ha funzionato per loro, perché non dargli un’opportunità.