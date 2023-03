Svelato il nome del bambino di Aurora Ramazzotti: è diventata mamma!

Aurora Ramazzotti sulla bocca di tutti. Secondo alcuni sarebbe diventata mamma e già si saprebbe il nome del bambino.

Quando Aurora Ramazzotti ha rivelato al mondo intero di essere incinta del suo primo figlio avuto con Goffredo Cerza in molti hanno fatto i salti di gioia per la coppia pronta a diventare genitore così giovane. In verità, la news non è stata propriamente uno scoop in quanto rumors riguardo la gravidanza della Ramazzotti circolavano da un po’ di tempo.

La figlia di Michelle ed Eros, infatti, non aveva preso bene la fuga di notizie perpetrata da Chi e dal suo direttore Alfonso Signorini e fino all’ultimo ha provato a mantenere il più stretto riserbo. Dopo l’annuncio Aurora ha condiviso con i suoi followers molti scatti della sua pancia raccontando della bellezza della gravidanza così come le difficoltà affrontate.

Molto onesta su Instagram, non sempre la sua schiettezza è stata apprezzata sul web: molti sono stati, infatti, i commenti negativi circa la presunta sovraesposizione della pancia. Aurora, che ha imparato già da un po’ di tempo ad affrontare le critiche del web, ha risposto per le rime a chi l’ha criticata per il suo essere troppo esplicita nella condivisione delle sue giornate da quasi mamma.

Aurora Ramazzotti ha partorito?

La Ramazzotti è sempre al centro del gossip nostrano. In effetti, di recente un giornalista di gossip ha rivelato che Aurora ha partorito in gran segreto e ha tenuto nascosta la nascita del suo bambino. Si tratta di Amedeo Venza, insider delle vite dei personaggi famosi, che ha dichiarato sicuro “Aurora Ramazzotti ha partorito”. Ma sarà vero?

Inutile dire il caos social riguardo la bomba sganciata da Venza, smentita, però, dopo poco dalla diretta interessata. La Ramazzotti, infatti, ha postato una stories in cui spiegava di essere appena entrata al nono mese e che, quindi, chi aveva insinuato di un possibile partorito aveva anche sbagliato a fare i conti.

Il nome del figlio di Aurora Ramazzotti

Tuttavia le voci sulla vita da futura mamma Aurora Ramazzotti non si placano e ogni giorno viene fuori un nuovo scoop che la riguarda. In tanti si sono domandati quale potrebbe essere il nome scelto dalla conduttrice per il suo piccoletto scommettendo su quello del suo famoso padre cantante Eros con l’aggiunta del “junior”.

Sembrerebbe che anche questo indizio sia stato sconfessato dalla stessa Aurora ma non ha proferito parola sul probabile nome del suo primo figlio con il compagno Goffredo. E’ stato allora in questo caso Alberto Dandolo a spoilerare il nome del nascituro confessando: “Pare sarà chiamato Nicolò”.