Aurora Ramazzotti non sta bene, “È difficile” | Lo stato di salute preoccupa

Aurora Ramazzotti si sfoga coi fan sui social per via di un periodo molto buio per lei.

Aurora Ramazzotti ha seguito le orme dei genitori e già da un po’, come loro, appare spesso sulle riviste di gossip. Ora che è incinta tutta l’attenzione dei media è concentrata su di lei: tutti vogliono sapere come procede la gravidanza e come la ragazza sta affrontando questa nuova avventura.

La giovane ha sempre usato i social come una valvola di sfogo per condividere le sue gioie e i suoi dolori coi fan. Aurora usa soprattutto Instagram, anche per parlare di temi di attualità e dire la sua su ciò che accade nel mondo. In più occasioni ha parlato a cuore aperto di questioni che la toccano da vicino, sperando di aiutare chi si trova in difficoltà o ha dei dubbi.

Oggi ha 26 anni e un seguito ben nutrito di follower. Ormai è rimasta attiva solo su Instagram anche se, come aveva detto diverse settimane fa, potrebbe decidere di cancellare l’account anche su questo social. Chissà se sarà la maternità a farle fare il passo decisivo.

Aurora Ramazzotti e l’entusiasmo della gravidanza

La ragazza è fidanzata ormai da diversi anni con Goffredo, che è anche il padre di suo figlio. Al momento non ci sono indiscrezioni sul nome del bebè: la famiglia sta bene attenta a non rivelare nulla per rendere il momento più speciale possibile. Aurora condivide spesso le foto del suo pancione anche coi follower, ai quali è legata da un profondo affetto.

Nel frattempo Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si sono detti entusiasti di questa nascita e di diventare nonni per la prima volta così giovani. Entrambi sono molto emozionati e sono legatissimi alla figlia, che non manca mai di aggiornali sui suoi progressi, ma anche sulle sue paure, normalissime visto che si tratta di un’avventura del tutto nuova.

Lo sfogo terribile

Si sa, la gravidanza non è tutta rose e fiori, e spesso porta con sé molte difficoltà. Aurora Ramazzotti lo sta provando sulla sua pelle: pur essendo molto felice per questo dono che sta per ricevere, a volte afferma di essere insicura e di avere paura. Da una parte non sta più nella pelle, ma dall’altra teme di fare qualche passo falso. Così, di recente, sui social ha condiviso queste parole:

“Sono un paio di giorni che non ho molta energia ed inizio ad avere qualche segno di affaticamento. Ogni momento è una scoperta in questo percorso e sto imparando a gestire anche questa nuova fase. A volte anche accettare di doversi fermare e tranquillizzare è difficile“ ha scritto. Tutti i fan si sono poi prodigati per rassicurarla.