Aurora Ramazzotti dice addio: è la fine | Una scelta drastica che nessuno si aspettava

Chiacchieratissima negli ultimi tempi, Aurora Ramazzotti ha detto “addio” a una parte centrale della sua vita. La sua scelta ha spiazzato tutti; molti fan le hanno chiesto di ripensarci, ma ormai la ragazza ha preso la sua decisione.

Oltre alla simpatia e alla bellezza, dai genitori Aurora Ramazzotti sembra aver ereditato anche la capacità di essere spesso al centro del gossip. Con due genitori così non è semplice sfuggire alle voci di corridoio, ai giornali e ai paparazzi. Ecco quindi che sul web si è già diffusa la notizia del suo addio: la decisione è irrevocabile.

I suoi follower e sostenitori sono rimasti di sasso dopo il suo annuncio e non hanno potuto far altro che accettare la notizia, seppur con grande sgomento. Un periodo che sembrava così bello per la ragazza è diventato invece molto triste.

Aurora Ramazzotti è irremovibile

Una scelta drastica quella della ragazza, che ha deciso di porre fine al suo dolore e dire “addio” a un pezzo della sua vita. I fan sono rimasti spiazzati e anche molto dispiaciuti dalla sua decisione, soprattutto per i motivi che si nascondono dietro di essa.

Ma cosa ha annunciato la ragazza? Aurora Ramazzotti ha deciso di chiudere per sempre il suo account Twitter, addirittura cancellandolo. Lo ha comunicato su Instagram, in una storia, dove ha spiegato ai suoi follower che sarebbe scomparsa dall’altro social network, e sembra proprio che sia per sempre.

I motivi non si conoscono nel dettaglio, ma è molto probabile che sia a causa dei commenti offensivi e gli insulti che le arrivano quotidianamente sul social. Spesso infatti è rimasta vittima di commenti cattivi che criticavano ciò che diceva e il suo modo di fare, a volte attaccandola anche sul personale.

A conferma di ciò, nella storia su Instagram ha scritto di averlo fatto per proteggere la sua salute mentale. Pare infatti che proprio su Twitter abbia ricevuto i commenti più feroci, e che questo l’abbia ferita profondamente.

Se ne vuole andare anche dall’altro

La ragazza è attiva anche su Facebook e Instagram, e anche lì i commenti di certo non si sprecano. Sembra, a tal proposito, che il prossimo social da cui vuole cancellarsi sia Facebook. Un po’ alla volta, la figlia di Michelle ed Eros sta cercando di ridurre la sua presenza sui social a causa delle feroci critiche che subisce ogni giorno.

Per lei questo è un periodo molto felice: è incinta del suo primo figlio, avuto dal compagno Goffredo Cerza, e sembra poi che il ragazzo le abbia fatto la grande proposta. Matrimonio all’orizzonte? Chissà! Per ora i due non si sono esposti molto, e tutti aspettano un annuncio da parte di lei o di lui.