Test visivo impossibile: trova il cervo in fretta | Se ci riesci, sei raro!

Il web è ricco di innumerevoli test visivi e illusioni ottiche utili per allenare il cervello a individuare elementi che non sempre si notano immediatamente. Cimentati anche tu e scopri se la tua mente è sveglia oppure addormentata.

Se si vuole allenare la propria mente e il proprio cervello, allora le illusioni ottiche sono un’ottima risorsa. Al giorno d’oggi è facile: basta cercare su internet e cliccare le numerose immagini a riguardo, per mettersi alla prova ed allenare le capacità visive.

Un’illusione ottica è un’immagine che inganna sia l’occhio che la mente. Il cervello viene fuorviato perché gli occhi non restituiscono l’immagine per com’è veramente. Tuttavia, alcune persone hanno la capacità visiva molto più sviluppata di altri e non cadono nel tranello dell’illusione ottica.

Elaborazione delle immagini

Di norma, le cose che osserviamo con i nostri occhi vengono poi rielaborate dal cervello, classificandole a seconda della loro natura: persone, cose, animali, eccetera. Le illusioni ottiche sono una vera sfida per il nostro cervello, dal momento che, osservandole, si percepisce una realtà distorta.

Ad esempio, quando si guarda un film, il cervello elabora le informazioni cromatiche, le strutture, le dimensioni, il movimento e lo spessore. Se tutte queste informazioni sono distorte, allora il cervello ne perderà alcune durante il processo di rielaborazione.

Illusioni ottiche

Ad esempio, l’illusione ottica del cuore: un’immagine con un cuore nero al centro su uno sfondo fatto di righe bianche e nere. Nell’osservare quest’immagine, si nota come il cuore sembra che diventi sempre più grande.

Un altro esempio è l’immagine di una griglia nera con delle strisce bianche e ci sono dei pallini bianchi che, dopo poco, sembrano diventare intermittenti.

Dove si trova il cervo?

Ritornando all’indovinello principale, siete stati in grado di individuare il cervo? Molte persone hanno difficoltà nel farlo perché l’immagine è ricca di dettagli fuorvianti che distraggono l’osservatore. Se ci siete riusciti in meno di 17 secondi, significa che la vostra mente e il vostro cervello sono molto svegli ed allenati.

L’immagine mostra una rigogliosa foresta durante un luminoso tramonto. I colori dominanti sono il verde degli alberi e dell’erba e l’arancione del sole e del cielo. Ma se vi concentrate e aguzzate bene la vista, potete individuare che in basso a sinistra, tra gli alberi, c’è il cervo. Se lo avete visto in pochissimi secondi, vuol dire che siete persone con una mente acuta, sveglia, astuta e attenta ai minimi dettagli.

Se, al contrario, ci avete impiegato più di 17 secondi o, addirittura, non avete proprio trovato il cervo, allora sarebbe meglio che dedicaste un po’ del vostro tempo ad allenare la vostra capacità visiva.