gIANMARIA è un mostro: la verità su chi è davvero e quel terribile momento | VIDEO

Una delle nuove proposte dell’appena finito Sanremo è gIANMARIA. Scopriamo qual è il suo vero nome e che cosa significa la sua canzone.

Dal 7 all’11 febbraio abbiamo avuto l’occasione di divertirci e di cantare dei brani inediti grazie alla settantatreesima edizione del Festival di Sanremo. Queste cinque serate appena concluse ci hanno mostrato e fatto conoscere nuovi giovani artisti, tutti con un loro stile ben definito e personale, e abbiamo avuto anche il piacere di ascoltarne altri, ben più conosciuti.

Chi è gIANMARIA?

Tra le nuove proposte uscite da Sanremo Giovani abbiamo conosciuto gIANMARIA. Il giovane cantante è stato scoperto a X Factor e dopo aver passato le audizioni anche di Sanremo Giovani, è approdato sul palco del teatro dell’Ariston.

Il vero nome dell’artista è Gianmaria Volpato e il singolo che ha portato a Sanremo si chiama Mostro. Questa canzone parla della solitudine vissuta nel suo ultimo anno, durante il quale gIANMARIA si è dedicato completamente alla musica, ignorando tutto il resto e facendolo sentire in colpa per questo. Tanto da definirsi un mostro.

Il significato di Mostro

Il cantante, durante un’intervista ad All Music Italia, ha spiegato il significato del suo brano inedito e come ha trovato l’ispirazione per frasi così profonde ed incisive. gIANMARIA ha così commentato: “Avevo ipotizzato di andare a Sanremo un anno fa dopo X Factor, ma avevano già scelto il cast e quindi non era più possibile. Adesso ho l’album in uscita e un pezzo secondo me bellissimo per Sanremo. Il brano è molto più maturo dei precedenti e si chiama Mostro.

La canzone parte con un piano voce in cui si crea una sorta di intimità con l’ascoltatore e poi viene spezzato questo silenzio e arriva il ritornello in cui mi arrabbio un po’. Poi entra il ritmo e la batteria e resta tutta ritmata la canzone. A livello di testo faccio delle mie considerazioni personali e il concetto è ‘mi sono dedicato così tanto alla musica che ho tralasciato aspetti fondamentali dalla vita perché non ho più visto e sentito nessuno’. Tutto ruota su dei dubbi esistenziali che mi sono fatto in questo periodo”.

Toccando un tema familiare, il giovane cantante ha confessato: “ In una frase della canzone dico ‘ora che tu sorella mia sei madre dimmi se siamo ancora fratelli’, perché ho perso anche il momento in cui è nata mia nipote. Così ho pensato di essere un mostro e poi ho capito che non è così davvero.

Il pezzo è completamente autobiografico. L’ho scritto basandomi sulla solitudine dell’ultimo anno, quando vivi senza genitori cambia un po’ tutto. Inoltre questo brano ha dentro tutti gli altri brani del disco, li rappresenta”.