Gianni Morandi sgamato: l’amara verità venuta a galla dopo 60 anni | VIDEO

Il ben noto cantante dell’Emilia-Romagna ha svelato un segreto che custodiva da più di 60 anni di carriera. Scopriamo di che cosa si tratta.

Gianni Morandi è uno dei cantanti italiani più amati e seguiti dal Bel Paese e, soprattutto, ha la capacità di riunire molte generazioni diverse tra loro. Infatti, Morandi è conosciuto ed apprezzato dai nonni, dalle mamme e dai papà ma anche dai figli e nipoti. Insomma, Gianni è l’artista che è riuscito a collegare i boomer con i millennial.

Oltretutto, Morandi è anche attivo sui social media e, grazie al suo profilo di Instagram, non perde mai occasione per condividere con i suoi follower la sua quotidianità. Il cantante di Monghidoro, infatti, aggiorna di giorno in giorno i suoi fan riguardo alle ultime novità sia lavorative che private. E anche se queste sono brutte notizie.

Il brutto incidente

Nel marzo 2021, Gianni ha avuto un brutto incidente domestico: mentre stava bruciando delle sterpaglie nel giardino di casa sua, il cantante ha subito delle grave ustioni agli arti superiori ed inferiori. Morandi è stato prima ricoverato all’Ospedale Maggiore di Bologna e dopo al Centro grandi ustioni di Cesena. Sebbene quello è stato un episodio molto difficile e doloroso per l’artista, Gianni non è mancato di aggiornare i suoi fan, colorando il momento con il suo solito sorriso e la sua consueta allegria.

I post pre-Sanremesi

Oltre a questo, ci sono anche tanti post dedicati al tempo trascorso con la sua amata moglie Anna e i video che mostrano la partecipazione di Morandi al Jova Beach Party. Lo scorso sabato è finito la settantatreesima edizione del Festival di Sanremo e Gianni, prima dell’evento e anche durante, ha condiviso vari post a riguardo.

Morandi ha co-condotto tutte e cinque le puntate del Festival al fianco di Amadeus e delle tre co-conduttrici. Proprio con loro, ovvero Chiara Ferragni, Francesca Fagnani e Chiara Francini, e con il direttore artistico, Gianni ha postato una loro foto insieme.

Il video con Sangiovanni e l’amara verità

Oltre alle foto, però, ci sono anche dei video. In uno in particolare, su TikTok, l’artista ha rivelato una realtà che è stata celata per tutto questo tempo e che riguarda proprio lui. Il video in questione mostra Gianni che chiacchiera con Sangiovanni, ex concorrente di Amici.

Il settantottenne ha fatto una domanda al giovane circa il suo nome: “Sangio, ma tu ti chiami proprio Sangiovanni?” e il cantante gli ha risposto: “Mi chiamo Giovanni Pietro Damian. Damian è il cognome”.

Subito dopo Sangiovanni ha chiesto: “E tu? Sei Gianni Morandi davvero?” e a quel punto il cantante ha svelato l’arcano segreto che per moltissimi fan era ignoto fino a questo video fatale. Gianni Morandi, infatti, risponde che il suo vero nome è Gian Luigi.