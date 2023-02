ULTIM’ORA: Noemi Bocchi incinta di Totti, cartellina clinica in bella vista | FOTO

Negli ultimi tempi si era parlato di una possibile crisi tra Francesco Totti e Noemi Bocchi ma adesso le ipotesi sull’evoluzione della loro storia virano verso una possibile gravidanza.

Ad avallare la tesi sarebbe una cartellina medica che lei avrebbe lasciato sul cruscotto della macchina. Ecco cosa sappiamo.

Si torna a parlare di una delle coppie più discusse degli ultimi mesi, Francesco Totti e Noemi Bocchi la cui storia d’amore iniziata ormai un anno fa, sembra procedere a gonfie vele, malgrado le recenti dicerie su una possibile crisi.

Ma sappiamo bene che il gossip su di loro non si ferma mai e negli ultimi giorni si è parlato di una possibile gravidanza di Noemi. La cosa non stupisce dal momento che l’ex capitano della Roma ha detto in più occasioni di desiderare molti figli.

Il settimanale Gente, avrebbe pubblicato una fotografia dell’auto di Noemi mentre quest’ultima stava raggiungendo il compagno e i rispettivi figli per pranzo. Noemi nello scendere dalla macchina avrebbe lasciato sul cruscotto una cartella clinica sospetta. Questo sarebbe l’indizio che lascia pensare ad una gravidanza. Sulla cartella infatti ci sarebbe il nome della stessa clinica in cui Noemi ha partorito i suoi figli.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono soliti frequentare un ristorante romano che amano particolarmente e dove spesso si ritrovano anche con i figli. Il settimanale Gente ha riportato degli scatti relativi proprio a questo pranzo in famiglia al quale i due si sono presentati separatamente, lui in scooter con Cristian e lei in auto, da sola, mentre la sua prima figlia arrivava dopo la scuola accompagnata da un amico di famiglia.

Il nome della clinica che si legge sulla cartellina sospetta è Mater Dei e si tratta di una clinica di Roma, quella appunto dove Noemi Bocchi ha già partorito. Questo dettaglio è stato considerato come l’indizio fondamentale che lascerebbe pensare che Noemi e Francesco Totti abbiano intenzione di avere un figlio loro, o che quest’ultimo possa essere già in viaggio. Ma sarà vero che la famiglia sta per allargarsi ancora?

Noemi Bocchi e Francesco Totti genitori?

L’ipotesi di una gravidanza andrebbe a contrastare le voci che hanno circolato ultimamente su una possibile crisi tra Bocchi e Totti. Tutto era partito dall’assenza di lei a un evento mondano e il fatto che lei non segua lui sui social. Si tratta di piccoli dettagli che però messi insieme alla faccia scura che Francesco Totti aveva in tribunale per l’udienza contro l’ex moglie Ilary Blasi, hanno fatto pensare a una crisi.

Ma a ben pensarci, vista la delicatezza della situazione, (l’udienza era relativa alla famosa questione dei rolex), può anche darsi che il malumore di Totti fosse semplicemente relativo a tutta la situazione che sta affrontando con Ilary Blasi.

Tra l’altro la crisi è stata poi smentita dallo stesso Francesco Totti che ha fatto una dedica sui social a Noemi Bocchi, pubblicando una fotografia di lei con la canzone di Nek: Basta uno sguardo. A conferma che nella coppia al momento almeno vi sono crisi all’orizzonte, ma tutto procede tranquillamente.

Per quanto riguarda le ipotesi di un bambino e quelle del matrimonio, ancora una volta a parlare per conto della coppia è l’amico Alex Nuccetelli che di certo ha smentito le ipotesi mantenendosi sul vago: “Non è vero che c’è un figlio in arrivo. Mi hanno chiesto se erano in procinto di sposarsi e ho solo detto che sarebbe stato più probabile l’arrivo di un bebè. Ma so al 100% che lei non è incinta”.

A cosa si riferiva allora la cartella clinica scattata dal settimanale Gente? Che Nuccetelli avesse l’incarico di smentire e mantenere il silenzio? Di certo questa cosa si verrà a sapere nel corso delle prossime settimane e non ci resta che attendere.

Nel frattempo la causa di separazione da Ilary Blasi è sulla via della conclusione e a quanto pare entro la metà di marzo si verrà a sapere se la separazione è consensuale o se si andrà in aula di tribunale.