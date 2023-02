L’Alieno di Avanti un altro è scomparso, triste situazione | Vera ingiustizia

Vi ricordate l’Alieno di Avanti un altro? Si trattava di uno dei personaggi più buffi del programma che sapeva sempre regalare un sorriso ai telespettatori. Da tempo ormai non si vede nel programma e gli italiani si stanno chiedendo che fine abbia fatto. Ecco cosa gli è successo: è una vera ingiustizia.

Più che per i giochi e i quiz, Avanti un altro è conosciuto per le personalità eccentriche che arricchiscono il programma. La trasmissione non sarebbe di certo la stessa senza i personaggi che di volta in volta fanno compagnia a Bonolis e strappano più di una risata al pubblico in studio e a casa.

Se siete assidui seguaci del programma, conoscerete bene Miss Claudia, la Bonas, il Bonus, la Bona Sorte, lo iettatore e il malato, oltre che la dottoressa, lo scienziato pazzo, l’uomo dei rebus, l’indignato, Yasko, Beautiful. Sono tutti personaggi creati dagli ideatori della trasmissione per rendere i giochi più divertenti e regalare dei siparietti al pubblico.

Che fine ha fatto l’Alieno di Avanti un altro?

Ad Avanti un altro passano tantissimi personaggi, e alcuni di essi non sono più in trasmissione, come è successo per l’Alieno. I telespettatori da un momento all’altro non lo hanno più visto e si sono chiesti che fine avesse fatto.

Forse non tutti sanno che dietro il buffo e caotico personaggio c’è Leonardo Tricarico. L’uomo è alto solo 1.37m e nella trasmissione fingeva di essere per l’appunto un alieno che leggeva le domande ai partecipanti, ma in modo che le sue parole fossero incomprensibili. Il pubblico lo ha amato fin da subito per via della capigliatura eccentrica e di quel ditone luminoso che portava sempre con sé.

Ma ecco che, dopo anni di permanenza nel programma, l’Alieno è scomparso dai radar e non è più tornato a fianco di Bonolis. I telespettatori, da un giorno all’altro, hanno smesso di vederlo in televisione e ben presto si sono chiesti che fine avesse fatto.

Mediaset non ha mai spiegato i motivi dietro l’assenza del personaggio, ma sembra ormai chiaro che l’Alieno non tornerà più. Leonardo Tricarico ha smesso di postare anche sui social e non dà più notizie di sé ai suoi follower.

L’ipotesi che va per la maggiore è che la produzione abbia deciso di lasciare spazio a personaggi che, nel tempo, sono stati apprezzati di più. Pur essendo molto simpatico, l’Alieno dopo diverse stagioni era diventato forse ripetitivo.

Chissà, forse Tricarico si sta preparando a qualche altro progetto, oppure ha deciso di ritirarsi a vita privata e abbandonare la televisione. Staremo a vedere.