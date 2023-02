Avanti un altro | Novità sullo iettatore: anche lui ce l’ha. Si vede nel programma

In Avanti un altro, famoso pre serale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis c’è stata una grande sorpresa, incredibilmente si è svelata la moglie dello iettatore. Ecco chi è.

Il 9 gennaio è andata in onda la puntata di Avanti un altro, seguitissimo quiz di Canale 5 della fascia pre serale con al timone l’amato conduttore Paolo Bonolis, affiancato dal maestro Luca Laurenti. I due da soli sanno intrattenere il pubblico con simpatiche gag, ma a volte in questi siparietti si inserisce qualche personaggio interessante o divertente che contribuisce a intrattenere il pubblico. È questo il caso dello iettatore, uno dei personaggi di punta del programma.

La nuova edizione del programma è iniziata da poco con tante novità che hanno a che fare sia con il gioco che con i diversi personaggi che si susseguono nel corso di ogni puntata. Si parte dai Bonus che, come vi abbiamo raccontato in precedenza, sono stati sostituiti dall’ex tronista ed ex gieffina, Sophie Codegoni e dal modello Andrea De Paoli, il quale ha preso il posto di Daniel Nilsson che ha svolto il ruolo di Bonus per undici edizioni.

Paolo Bonolis, in un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e canzoni ha aggiornato i fan del programma su quello che ci si deve aspettare da questa nuova edizione:

“Tanto per cominciare, ci siamo finalmente liberati di quasi tutte le limitazioni imposte dalla pandemia. La prossemica sanitaria ci aveva impedito di muoverci liberamente ma ora possiamo finalmente tornare ad abbracciarci e detestarci da vicino! Avremo una nuova Bonas, Sophie Codegoni, già ribattezzata la Codecona, e anche il Bonus cambierà nel corso del programma”.

Ma una delle curiosità interessanti venute fuori da quest’ultima aggiornata edizione di Avanti un altro è il fatto che lo Iettatore avrà una moglie che lo affiancherà.

Chi è la moglie dello Iettatore

Tra tutte le novità riportate nel corso dell’intervista Bonolis ha parlato anche dello Iettatore, interpretato dall’attore teatrale Franco Pistoni e il presentatore ha detto: “E lo Iettatore Franco Pistoni sarà coadiuvato da una Moglie dello Iettatore, Giorgia Pianta”. Ma chi è la donna che interpreterà questo personaggio?

Giorgia Pianta ha ventidue anni e fa la modella, è stata finalista di Miss Italia nel 2019 e “ombrellina” per i piloti della moto GP. Di recente la ragazza ha detto di voler fare l’esperienza al Grande Fratello Vip: “Per mettermi alla prova di fronte alle telecamere 24 ore su 24 con altre persone, la vedo come una sfida importante ed avvincente”.

Le altre novità su Avanti un altro le abbiamo già viste in questi giorni con un video che sta circolando molto sul web e vede la presenza di Giovanni Muciaccia, che ha raccontato al conduttore il suo provino per Art Attack, di lui Bonolis ha detto:

“Nel Salottino arriva Giovanni Muciaccia: con lui parleremo di arte e creatività. Faceva una tv di cui si sono perse le tracce, e mi dispiace. È un Piero Angela del fai da te”.

Come tutti ricorderanno Giovanni Muciaccia era il presentatore di Art Attack, programma di intrattenimento e divulgazione artistica molto seguita e pensata soprattutto per un pubblico giovane, andata in onda per la prima volta il 1 settembre del 1998.

Infine due nuove presenze sono Le Donatella: “Le belle Monozigote porgono al concorrente di turno domande molto particolari, ma non posso anticipare quali. E comunque vorrei ricordare che il cast ad ‘Avanti un altro!’ lo fanno i personaggi, sì, ma ancora di più i concorrenti.

“…Nel senso che il programma è una sfilata continua di ‘personaggi’ che non sanno di esserlo e che arrivati in studio, magari aiutati da me, si liberano dei conformismi che imperano là fuori e anche nelle trasmissioni più seriose, e danno vita a tanti siparietti. Ognuno porta la sua storia, il suo punto di vista, la sua diversità. Sono loro il vero spettacolo”.