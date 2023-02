“Non lo dire manco per scherzo!”: Paolo Bonolis allontanato di peso, momenti di tensione massima

Durante il funerale di Gigi Proietti, come ricorderete, Paolo Bonolis disse qualcosa all’orecchio di Enrico Brignano e Flora Canto lo allontanò con un gesto. Il fatto, molto discusso sul web vede finalmente una soluzione, dopo tre anni è proprio lei a vuotare il sacco su ciò che è successo davvero.

Il 2 novembre 2020, in piena pandemia morì uno degli attori più amati nella storia, Gigi Proietti. L’attore romano fu il maestro di molti attori attualmente sulle scene come Gabriele Cirilli, Giampiero Ingrassia, Flavio Insinna e, tra gli altri, anche Enrico Brignano.

Il grande attore teatrale è famoso anche nella fiction italiana di successo Il Maresciallo Rocca ed è stato attore in alcuni film di registi importanti come: Se permettete parliamo di donne di Ettore Scola; L’urlo di Tinto Brass; Brancaleone alle crociate di Mario Monicelli; La proprietà non è più un furto di Elio Petri; La mortadella di Mario Monicelli e ovviamente il famosissimo Febbre da cavallo di Steno.

Il suo laboratorio di arti sceniche nato in seno al Teatro Brancaccio è stato un faro per molti aspiranti attori che ispirandosi a lui hanno perseguito la carriera attoriale e ancora oggi calcano le tavole dei palcoscenici più importanti. Naturale che tutti loro, gli allievi che nel corso degli anni si sono susseguiti nel laboratorio vollero rendere omaggio a Proietti. Tra di loro c’erano anche, come abbiamo detto Enrico Brignano e sua moglie Flora Canto e, tra gli altri personaggi pubblici e televisivi era presente anche Paolo Bonolis.

Proprio in quella occasione, come vi abbiamo raccontato in precedenti articoli che riportavano l’accaduto, Paolo Bonolis disse qualcosa che suscitò alcune polemiche e fu molto discussa sul web. Flora Canto, la moglie di Enrico Brignano, sconvolta per quanto lui disse lo allontanò con un gesto.

Oggi dopo tre anni, proprio lei ha rivelato quanto accaduto davvero.

Flora Canto ha rivelato tutta la verità su quel gesto

Durante le celebrazioni al Globe che poi ha preso il nome di Proietti, Enrico Brignano è salito sul palco, ricordando i loro momenti felici e i suoi preziosi insegnamenti; per lui, Gigi Proietti non è stato solo l’insegnante o l’artista ma è stato per lui un vero e proprio mentore.

Questo è un estratto delle parole che Brignano pronunciò per lui: “Maestro mio è arrivato il momento dei saluti. Se fossi bravo come te avrei composto un sonetto una poesia. Per dire quello che sei stato veramente. E quello che sei adesso per tutta questa gente. Ti avrei descritto senza alcun timore. Gigi.”

Poi Enrico Brignano ha proseguito dicendo: “lo faccio in prosa a modo mio, come mi viene meglio, anche se è difficile trovare la forza per salutare te che mi hai aperto la porta dei sogni, che sei stato il mentore per eccellenza, che in tutti noi allievi hai ispirato desiderio di emulazione ma allo stesso tempo ci hai insegnato a essere noi stessi: eri… sei un gigante con cui ci siamo dovuti confrontare ma sei stato anche il nostro riparo ogni volta che ne abbiamo avuto bisogno”.

I funerali di Gigi Proietti furono trasmessi in diretta e forse pochi ricorderanno l’accaduto ma in quel giorno ci sarebbe stato il presunto allontanamento da parte della moglie di Brignano nei confronti di Paolo Bonolis proprio nel corso del funerale.

Le fonti riportarono che Paolo si avvicinò a Brignano per consolarlo e Flora gli avrebbe chiesto di allontanarsi per via dell’emergenza pandemica, perché Bonolis gli stava parlando molto vicino, ma proprio Flora Canto ha smentito quest’ultima ipotesi puntualizzando: “Ma secondo voi io potrei mai allontanare il signor Bonolis, nostro amico, per colpa del Covid, considerando che Paolo, Enrico e io siamo le persone più tamponate della terra perché facciamo programmi televisivi?”

La verità è che tutta la faccenda si è svolta diversamente, come poi ha specificato la stessa Flora Canto: “Al funerale di Gigi Proietti c’è stato un momento in cui Paolo Bonolis si è avvicinato a Enrico per consolarlo. In quell’istante Paolo ha detto a Enrico: …prima o poi tocca a tutti’. E io ho detto: ‘A Pa’, non lo dire manco per scherzo… Faccio un gesto con la mano e dico: ‘Non lo dire neanche per scherzo che mi sento male”.