Squilla il telefono, dall’altro lato c’è Pier Silvio Berlusconi | Alessia Marcuzzi sotto shock

Il palinsesto Mediaset è destinato a cambiare e tra i ritorni ci potrebbe essere quello attesissimo di Alessia Marcuzzi. I fan sono impazziti di gioia alla notizia, ecco cosa potrebbe succedere.

Le trattative con Pier Silvio Berlusconi

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici televisive più celebri del piccolo schermo italiano. Siamo sempre stati abituati a vederla su Mediaset al timone dell’Isola dei Famosi, poi Temptation Island, Le Iene e molti altri programmi.

Dopo anni aveva deciso di prendersi una pausa dal mondo televisivo per dedicarsi a sua figlia, e così ha fatto. Il suo ritorno in tv è stato apprezzato da tutti, ma la conduttrice ha abbandonato Mediaset. Infatti, le è stato affidato un programma, Boomerissima, sulla Rai, di cui è sia conduttrice che autrice.

Il programma di varietà ha avuto moltissimo successo perché mette a confronto due generazioni, i Boomers e i Millennians. L’obiettivo è mettere in sfida due epoche diverse e decretare la migliore.

La concorrenza, però, la rivorrebbe indietro e sembra che le sia stata fatta una proposta irrinunciabile. Ecco cosa sta succedendo.

Grandi ritorni in Mediaset

Dopo averla persa, Mediaset rivorrebbe Alessia Marcuzzi. Il palinsesto televisivo dell’azienda di Berlusconi è destinato a rivoluzionarsi, sono attesi grandi cambiamenti alla programmazione. Ovviamente, i capi saldi della rete televisiva rimarranno, come ad esempio i programmi di Maria De Filippi.

Potrebbero esserci dei grandi ritorni come quello di Alessia Marcuzzi. Secondo rumors ci sarebbero delle trattative in corso: Pier Silvio Berlusconi starebbe lavorando duramente per offrirle un nuovo contratto irrinunciabile e convincerla ad abbandonare la Rai.

Alessia, però, è sicuramente molto felice del successo che sta avendo in Rai, con la quale ha un contratto non in esclusiva. Insomma, si tratta di una scelta difficile per la conduttrice che fino poco tempo fa aveva rivoluzionato la sua vita lasciandosi il lavoro alle spalle.

In ogni caso, la Marcuzzi potrebbe non essere l’unica a fare ritorno dalla Rai a Mediaset. Potrebbero esserci altri grandi nomi in trattativa con Pier Silvio, intenzionato a rivoluzionare il palinsesto.

Da tempo, infatti, si parlava di uno svecchiamento della programmazione e l’amministratore delegato della rete televisiva sarebbe determinato a fare grandi cambiamenti e riportare sul piccolo schermo alcuni volti amatissimi dal pubblico, di cui si sente molto la mancanza.

I fan sono felicissimi di questa indiscrezione e entusiasti già acclamano il ritorno di Alessia. Altri, invece, sono preoccupati che la conduzione dell’Isola dei Famosi verrà tolta a Ilary Blasi proprio per affidarla alla Marcuzzi. Sappiamo che lei, dopo la Ventura, è sempre stata considerata la padrona di casa.