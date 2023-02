Kate Middleton picchiata a sangue | Il suo viso è pieno di lividi: la FOTO non adatta ai più sensibili

Nessuno avrebbe mai voluto vedere il volto di Kate in quelle condizioni, ma l’immagine dopo l’aggressione sta facendo il giro del mondo. Ecco cosa è successo alla principessa del Galles.

Kate Middleton, la foto da brividi

È successo un fatto molto grave all’interno della Royal Family, mai avvenuto prima. Kate Middleton si è presentata con il viso tumefatto. L’episodio ha sconvolto i sudditi, preoccupati per le sue condizioni di salute, che si chiedono che cosa sia successo per ridursi così: sembra pestata a sangue.

Dopo la morte della Regina sono successi una serie di episodi spiacevoli per la Royal Family, che sta attraversando un momento davvero duro a causa della perdita della Regina Elisabetta e dei rapporti sempre più inclinati tra familiari.

Ad aggravare la situazione si è aggiunto il libro di Harry, dal titolo Spare, che rivela segreti della monarchia tenuti nascosti per anni.

Il figlio minore di Carlo e Diana ha raccontato la sua vita senza peli sulla lingua, senza trascurare gioie e sofferenze, dando voce a quel sentimento di esclusione e amarezza che da sempre lo accompagna.

Per ora la famiglia non ha rilasciato dichiarazioni in merito, ma l’uscita del libro è sicuramente stato un colpo basso per la monarchia inglese.

Nelle ultime ore sta girando la foto che ritrae il viso di Kate sfigurato. La principessa del Galles ha grossi lividi viola su tutto il volto. Sembra che sia stata picchiata violentemente. Ma cosa è successo e come ha fatto a ridursi così?

Sappiamo che anche per Kate il periodo non è facile: la principessa del Galles ha perso davvero molti kili e si divide tra i mille impegni reali e l’accudimento dei figli. La foto che gira sui social, però, è davvero spaventosa e non adatta ai più sensibili.

I sudditi non hanno reagito bene difronte all’immagine del viso di Kate sfigurato e si chiedono cosa sia successo. Molti, a primo impatto, hanno dato la colpa a William, poi a Carlo, poi a una brutta caduta. Insomma, le ipotesi erano tante, ma finalmente è arrivata la spiegazione.

L’accaduto

Come ha fatto Kate a ridursi così? La foto la ritrae con il viso tumefatto, ma in realtà non si tratta di un’immagine vera. È stata modificata dall’artista e fotografo aleXsandro Palombo per sensibilizzare il suo pubblico su un tema molto importante, la violenza sulle donne.

L’artista ha scelto Kate e altre donne potenti per il suo progretto perché facessero da monito grazie alla loro immensa influenza e popolarità.

Insomma, non preoccupatevi: per fortuna la foto è ritoccata e i fan che si sono presi un brutto spavento possono tornare a rilassarsi, Kate Middleton è in perfetta salute e il suo viso è intatto.