Oroscopo 2023: gli squattrinati di febbraio! Alcuni segni zodiacali rimarranno al verde nel mese più corto dell’anno

Se vi interessa scoprire che fine farete a febbraio riguardo ai soldi e ai vostri risparmi, venite a vedere quali segni dello zodiaco la Dea della Fortuna ha voluto ignorare del tutto.

Molto spesso ci sono persone che non prestano particolare attenzione al loro oroscopo, sebbene, a volte, potrebbe dare dei consigli utili sull’imminente futuro e su come affrontarlo. La Dea della Fortuna ha deciso di voltare la spalle ad alcuni segni zodiacali per il mese di febbraio. Andiamo a scoprire chi sono i meno fortunati.

Se il 2022 è stato positivo per qualcuno, per altri questo 2023 iniziato da un mese appena sarà l’Annus horribilis. Soprattutto da un punto di vista finanziario: infatti, per certi segni zodiacali sarà il momento per tirare la cinghia e risparmiare il più possibile. Se non si vuole finire a vivere sotto i ponti.

Per questo mese di febbraio, che inizierà proprio domani, la Dea Bendata ha messo a dura prova alcuni segni, che si ritroveranno a dover stare molto attenti ai loro risparmi e alle loro finanze. Proprio per non finire con il conto in banca in rosso.

Ci sono persone parsimoniose ed altre spendaccione, ma il prossimo mese, breve ma intenso, sarà una prova difficile per entrambi i tipi di persona. Vediamo chi sono i tre sfortunati di febbraio.

Ariete 21/3-19/4

Questo segno di fuoco ha il primo posto nella classifica tra i più iellati di febbraio 2023. Sebbene siate delle persone molto energiche e difficilmente abbattibili, febbraio vi demoralizzerà parecchio.

Ci saranno delle spese improvvise che vi costringeranno a sborsare un’ingente quantità di denaro. Nel lavoro, avrete dei grattacapi anche con il vostro boss e i vostri colleghi. Ma non perdetevi d’animo: si tratterà solo di un breve momento, che passerà in fretta.

Per fortuna, febbraio è il mese più corto! Se avete in mente di fare nuovi acquisti, lasciateli stare. Non è il momento più adatto per delle spese pazze. Il vostro chiodo fisso saranno i soldi e i metodi per risparmiare di più.

Gemelli 21/5-21/6

Anche per questo segno d’aria febbraio sarà corto e amaro. Solitamente, le persone nate sotto il segno dei gemelli sono parsimoniose ma le vostre finanze si ridurranno all’osso, costringendovi ad attingere alla fonte dei vostri risparmi. Anche delle spese improvvise vi toglieranno del denaro risparmiato con tanta fatica. Ma non temete: anche per voi, come per l’Ariete, sarà solo un breve momento pessimo.

Acquario 21/1-19/2

L’ultimo segno sfortunato è d’aria ed è proprio l’acquario. Per queste persone, febbraio sarà il mese peggiore di tutti: vi lascerà senza un soldo bucato in tasca! Alcune spese familiari vi alleggeriranno di molto il vostro portafogli. Avrete anche delle spese impreviste che vi obbligheranno a sborsare un bel po’ di soldi e, quindi, sarete costretti a rimandare dei progetti che avevate in mente. Concentratevi sul lavoro e mettete via ogni singolo centesimo per ricominciare a ricostruire il vostro gruzzolo segreto.