Oroscopo 2023: ecco quali sono i segni più sfortunati, tra dilemmi e affanni

Si sa: ogni nuovo anno porta con sé gioie e dolori. Tra i segni dello zodiaco, ci sono quelli più fortunati, che potranno godere del benestare della Dea Bendata, e quelli meno favorevoli alla sorte. Scopriamo quali tra i 12 segni zodiacali dovrà stare più attento.

Come sappiamo tutti, la Fortuna è cieca e, a volte, ignora totalmente determinate persone per un periodo di tempo più o meno lungo. Gli astri e l’astrologia ci possono aiutare a capire chi sarà il segno zodiacale più snobbato dalla benevolenza della sorte e scoprire che si può solamente tenere duro fino alla fine.

Un brutto periodo

Stando agli esperti di astrologia, questo 2023 vedrà solamente tre segni zodiacali più bui e colpiti dalla malasorte. Ovviamente, questi ultimi periodi non sono stati facili per nessuno: dalla pandemia all’attuale guerra che, in combinazione, hanno annientano l’economia mondiale, aumentando il tasso di povertà in maniera vertiginosa.

Ognuno di noi spera sempre che l’anno nuovo sia migliore di quello appena passato e, se tra la seguente lista dei segni peggiori del ’23 troverete il vostro, vi sentirete certamente più abbattuti di altre persone. Ma non perdete mai la speranza: c’è un rimedio per tutto.

Ecco i tre segni più negativi del 2023

Andiamo a scoprire le carte riguardo ai segni zodiacali più iellati di questo 2023 iniziato da quasi un mese. Essi sono:

Acquario

Questo segno d’aria è caratterizzato dalla sua unicità, indipendenza e imprevedibilità. Il suo difetto è che soffre troppo di instabilità ed è affamato di novità. La monotonia potrebbe essere deleteria per le persone nate sotto questo segno dello zodiaco.

L’acquario ama la sua libertà ed è un piacevole compagno di vita, che sia amico o amante. Chi è di questo segno, riesce sempre ad ottenere ottimi risultati lavorativi e sentimentali, grazie alla sua spiccata intelligenza e al suo altruismo.

Tuttavia, il 2023 si aprirà con delle difficoltà proprio in questo campo: problemi negli affari che vi renderanno nervosi e metterete a rischio le vostre relazioni proprio per colpa di questo nervosismo.

Capricorno

Questo segno di terra ha i piedi ben piantati per terra (appunto!), ama le regole, l’autorità e il potere, per avere tutto sotto controllo e poterlo gestire nel migliore dei modi. Spesso si crede che i capricorno siano persone solitarie e asociali, ma in verità adorano il bello delle cose (anche quelle piccole) e si godono la vita in pieno.

Dal momento che pace, calma e tranquillità sono tre fattori importanti per questo segno, e sapendo che ora come ora di tutto questo c’è ben poco, questa situazione vi porta ad essere più irritabili e suscettibili. Questi sentimenti negativi, potrebbero anche far vacillare l’equilibro di una coppia.

Sagittario

Questo segno di fuoco è dominato dal senso dell’avventura e dell’esplorazione. Sempre energico, pieno di voglia di fare, questo segno non aspetta altro che partire per nuove avventure.

Per le persone nate sotto il segno del sagittario la dinamicità è fondamentale: non sopportano stare con le mani in mano. Purtroppo, però, da diverso tempo l’ambito lavorativo è fermo ad uno stop e non sembra avere intenzione di muoversi molto presto.

Questo scatenerà in voi molto nervosismo, che vi spingerà al limite della vostra pazienza. Nasce in voi il desiderio di mollare tutto e tutti e scappare il più lontano possibile da tutti i vostri grattacapi.