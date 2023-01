“Questa è violenza!”: denuncia in diretta a Maria De Filippi | Tutto davanti le telecamere

Maria De Filippi è nell’occhio del ciclone, girano molte polemiche intorno a lei e al suo programma, ad attaccarla apertamente c’è anche la madre di Chiara Ferragni. Ecco cosa sta succedendo.

Maria De Filippi è forse una delle conduttrici più amate e discusse della televisione, di lei si è detto molto e anche noi vi abbiamo spesso raccontato dei suoi successi televisivi e delle sue origini in un’azienda di videocassette, per non parlare del passaggio al piccolo schermo come conduttrice di Amici.

Il programma ideato da Maurizio Costanzo all’inizio degli anni novanta. Maria De Filippi in quel periodo era assistente di Costanzo e fu chiamata a sostituire Enrica Bonaccorti, la precedente conduttrice.

Come sappiamo Maria e Maurizio poi convolarono a nozze dopo che lui divorziò dalla precedente moglie, Marta Flavi che scoprì la tresca grazie a una telefonata ascoltata per caso.

I programmi di Maria De Filippi da lei condotti (poiché lei è anche una validissima autrice) sono Uomini e donne, Amici di Maria De Filippi e C’è posta per te.

Proprio riguardo a quest’ultimo nelle ultime settimane ci sono state molte polemiche e Maria De Filippi si è trovata al centro del Caos.

La presentatrice e autrice si è sempre distinta molto per il suo interesse verso le storie e le persone che si sono susseguite nei suoi programmi e in particolare quelle di C’è posta per te sono spesso storie commoventi.

Ma in una delle ultime puntate andate in onda, precisamente lo scorso 7 gennaio, la gestione di una certa storia ha suscitato malumore e molte polemiche sul web, al punto che perfino la madre di Chiara Ferragni ha detto la sua. Ecco cosa è successo.

Maria De Filippi sotto attacco

Proprio Marina Di Guardo, scrittrice e madre dell’influencer italiana più famosa al mondo ha espresso una precisa opinione su quanto accaduto lo scorso 7 gennaio in puntata.

Ma cosa è successo? A quanto pare la storia proposta in questa puntata non è piaciuta a nessuno e ci si chiede come abbiano potuto gli autori farla passare per una storia “normale” quando si trattava chiaramente di una storia di oppressione e violenza. I protagonisti sono una giovane coppia romana con tre figli.

A presentarsi dagli autori è stata lei, Valentina, che chiedeva al marito Stefano di essere perdonata per un tradimento da lei commesso. Con l’aiuto di Maria De Filippi la donna ci è riuscita, ma a far storcere il naso non è stato questo dettaglio bensì l’atteggiamento del marito e quanto trapelato sul rapporto dai racconti di lei.

Dal racconto di Valentina, infatti, Stefano ne usciva come un marito padrone, sempre pronto a criticare la moglie, pretendere e opprimerla con le sue ossessioni e le sue richieste. Malgrado la separazione lui ha continuato a pretendere di avere rapporti con la moglie e solo per un fatto fisico, per sua stessa ammissione.

I primi a chiamare questa storia come meritava di essere chiamata sono stati proprio Chiara Ferragni e suo marito Fedez, che hanno definito questa relazione tossica. D’altra parte Maria De Filippi ha evidenziato che certamente il tradimento non è una cosa bella ma tantomeno opprimere o trattare male una persona è giusto. Stefano ha definito sua moglie Valentina “serpe”.

Come dicevamo anche Marina Di Guardo ha detto la sua in alcune stories di Instagram dove ha dichiarato: “C’è Posta per Te: come la tv normalizza la violenza. Allucinante! Poi ci chiediamo il motivo di tanta violenza continua contro le donne”. Una posizione molto chiara dunque quella di Di Guardo che ha chiaramente condannato il marito di Valentina ma anche gli stessi autori del programma.