Sanremo 2023 | Amadeus alza la cornetta: sale sul palco insieme a lui

Come sappiamo Amadeus, in qualità di direttore artistico del Festival di Sanremo cura anche l’aspetto ludico della rassegna e per questo motivo parte del palinsesto ha delle tinte comiche. A quanto pare quest’anno ci sarà un grande atteso ritorno, quello di un comico molto amato già ospite della scorsa edizione.

Siamo ormai a un passo dalla gara di canto più attesa in Italia, il Festival di Sanremo è alle porte e come sempre l’Italia intera si fermerà per ascoltare le canzoni in gara e per lasciarsi intrattenere dagli ospiti del programma per cinque serate in diretta dal teatro Ariston a partire dal 7 febbraio.

Naturalmente c’è molta curiosità intorno alle canzoni in gara, ma anche intorno agli ospiti. Nel corso degli ultimi mesi le news intorno al Festival sono state divulgate poco per volta e oltre ai nomi che affiancheranno Amadeus nella conduzione, Chiara Ferragni, Gianni Morandi, Francesca Fagnani e Chiara Francini, si è parlato molto anche dei big in gara.

Come è stato detto più volte Amadeus ha deciso di voler invitare i super ospiti italiani a esibirsi tra i big in gara. Per esempio, tra i più attesi ci sono Giorgia, Marco Mengoni e Ultimo, ma l’hype maggiore c’è sicuramente intorno agli ospiti internazionali e già circolano i primi nomi sul web. Ma solo uno è il nome che fin dall’inizio è sulla bocca di tutti: Fiorello.

Attualmente lo showman più amato dagli italiani ci dà il buongiorno ogni mattina con Viva Rai 2, accanto a Fabrizio Biggio, nel suo track trasparente in pieno centro di Roma dove dà le notizie principali e invita tanti ospiti. Ciò che ci si domanda però è se Fiorello riuscirà a volare fino a Sanremo almeno per una sera.

A quanto pare in questi giorni è saltata fuori un’indiscrezione che riguarderebbe proprio lui. Ecco che cosa sappiamo.

Fiorello a Sanremo?

L’indiscrezione che circola negli ultimi giorni è che Amadeus potrebbe richiamare come ospite di una delle cinque serate il comico pugliese per eccellenza, anche lui come Fiorello, una delle figure più amate dagli italiani. Esatto, stiamo parlando proprio di Checco Zalone.

Come ricorderete Zalone è stato ospite dell’edizione dello scorso anno, Sanremo 2022, facendo il pieno di ascolti. Proprio in questo periodo il comico è in tour con il suo spettacolo e a febbraio potrebbe effettivamente tornare sul palco di Sanremo.

Dunque, lo showman di punta di questa edizione non sarà Fiorello che invece seguirà l’andamento della gara e le notizie di Sanremo dal suo track continuando questa prima stagione di Viva Rai2. Non escludiamo dunque, qualche incursione del mattatore siciliano in una maniera o nell’altra.

Intanto la notizia di Zalone ha scatenato i fan ma anche gli haters che non hanno apprezzato il ritorno del comico a Sanremo dato che neppure lo scorso anno li ha fatti impazzire e questo perché la comicità di Checco Zalone non mette d’accordo tutti. Va detto però che quella seconda puntata di Sanremo 2022 fece il boom di ascolti.

Siamo certi che ce ne saranno delle belle e che le sorprese non finiscono di certo qui, non ci resta che attendere il 7 febbraio e vedere in diretta tutto quello che ci riserverà la prossima edizione di Sanremo.