Chiara Ferragni allarma tutti, dolore per la piccola Vittoria! | Tutto documentato nelle ultime ore

Chiara Ferragni allarma i suoi fan. La piccola Vittoria si sarebbe rattristita per un particolare evento. Avviene tutto sotto l’occhio attento del cellulare. Vediamo cos’è successo.

Chiara Ferragni è una delle influencer più importanti del panorama internazionale. La donna è diventata una vera e propria pioniera di questo showbusiness macinando una serie di successi imprenditoriali invidiabili. La sua relazione con Fedez l’ha resa ancora più famosa ed insieme costituiscono la coppia I Ferragnez.

Fedez e Chiara hanno due figli, Leone e Vittoria, i quali sono spesso ripresi insieme ai loro genitori nelle loro attività quotidiane. I fan della coppia si sono particolarmente affezionati alla famiglia soprattutto perché i Ferragnez hanno deciso di mostrarsi sempre autentici sui social, sia nei momenti di gioia che in quelli di difficoltà.

Nel loro ormai conosciutissimo documentario distribuito da Amazon che racconta un po’ i retroscena della loro vita, Chiara e Fedez avevano confessato i loro dubbi circa la possibilità di esporre i loro bimbi al pubblico. Sono giunti poi alla conclusione che non farli vedere avrebbe comportato non essere completamente autentici proprio perché Vittoria e Leone sono quasi sempre con loro.

Così entrambi i piccoli sono i grandi protagonisti delle stories dell’influencer trasformandosi in veri e propri idoli del web. Intanto, però, è successo qualcosa di recente che ha fatto particolarmente rattristire la secondogenita della coppia. Ecco di che si tratta.

La tristezza di Vittoria

Anche questo Natale è giunto al termine così come è arrivato il momento di togliere definitivamente tutte le decorazioni natalizie. È quello che è successo in casa Ferragni dove proprio in virtù della fine dello spirito natalizio la lussuosissima casa milanese della coppia d’oro del momento si è dovuta liberare dei suoi favolosi addobbi.

Chiara Ferragni ha voluto immortalare questo momento dichiarandosi sicuramente malinconica per la fine ufficiale delle festività. L’influencer ha poi ripreso con il cellulare proprio la sua piccola Vittoria che incantata dall’allestimento natalizio è sembrata davvero triste poiché proprio l’albero stava per essere smantellato.

Insomma, anche questo attimo è stato dolcemente fotografato da Mamma Chiara sempre per rendere partecipi i suoi followers della sua ordinarietà. Proprio Chiara, tra qualche settimana sarà impegnata come conduttrice della kermesse musicale più importante in Italia, Il Festival di Sanremo.

I preparativi insieme al direttore artistico Amadeus continuano a procedere per il meglio per quello che si prospetta essere un festival di grande successo. Nonostante l’ansia per questa nuova esperienza proprio la Ferragni può sempre contare sull’appoggio del suo compagno e dei suoi bellissimi figli.