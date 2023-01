Incidente pericolosissimo: Vanessa Incontrada investita da una moto | “Era a terra…”

Durante le registrazioni di Fosca Innocenti, la serie televisiva in onda su Canale 5, è successo un brutto fatto. Si è verificato un incidente con una moto che vede coinvolta Vanessa Incontrada, sul set per interpretare la protagonista insieme a Francesco Arca. Ecco cosa è successo e come sono le sue condizioni di salute ora.

Dopo il successo della prima stagione, torna in prima serata Fosca innocenti, la fiction televisiva in onda su Canale 5. Nelle nuove puntate la protagonista Fosca Innocenti, interpretata da Vanessa Incontrada, continua il suo lavoro come vicequestore di Arezzo, alle prese con crimini di provincia.

Tra le new entry della nuova stagione ci sono Giovanni Scifoni, Sergio Munìz, Caterina Signorini e Maria Chiara Centorami. Un cast scoppiettante e promettente che già sta facendo parlare l’Italia intera a causa di ciò che è successo durante le riprese.

Per capire le dinamiche dell’incidente sul set che ha visto coinvolta la Incontrada, bisogna riavvolgere il rullino e tornare ai primi giorni di riprese della seconda stagione. Ecco cosa è successo e chi è stato il responsabile.

Il responsabile dell’incidente

Durante le riprese della serie con Vanessa Incontrada, che ha riscontrato grande apprezzamento da parte del pubblico, qualcosa è andato storto. Si è verificato un incidente sul set che ha messo in pericolo la protagonista. Il responsabile è stato Giovanni Sciofoni, la new entry della serie televisiva. È stato proprio lui a raccontare quel terribile momento.

“Quando devo firmare il contratto per la serie mi chiedono: te la cavi con la moto? Avoja, faccio pure le pinne”, ha scritto su Facebook il responsabile dell’incidente, l’attore Giovanni Sciofoni.

È da lui, infatti, che arriva il racconto dell’incidente di percorso sul set. Ad essere coinvolta è stata proprio la protagonista della fiction, la bellissima Vanessa Incontrada.

“La moto le è finita sul piede”

“Il primo giorno di set mi danno questo mostro enorme – continua Sciofoni – Azione, parto, la moto va lunga, io salto all’indietro, non mi faccio niente. Una donna sta a terra dolorante, la moto le è finita sul piede. È Vanessa Incontrada. Piacere, io sono Giovanni, faccio il nuovo personaggio della serie, abbiamo molte scene insieme”.

Queste le dinamiche dell’incidente che per fortuna si è concluso nel migliore de modi. Vanessa Incontrada è rimasta illesa, nonostante sia stata investita dalla moto di Giovanni. L’attore continua nel racconto spiegando che in realtà il mezzo, per fortuna, non era destinato a lui: “Io sono Lapo. Quasi sempre, quando c’è la moto c’è lo stuntman”.