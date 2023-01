Addio alla bionda di Mediaset, rubata dalla Rai | Pier Silvio Berlusconi su tutte le furie: niente sarà più come prima

La bionda di Mediaset nasconde un segreto inconfessabile, ma quando Pier Silvio Berlusconi verrà a scoprirlo non ne sarà contento: lei, forse, lascia il programma per andare in Rai.

Stiamo parlando proprio di lei, incredibile a dirsi: Lorella Cuccarini. La sua carriera è iniziata da giovanissima ed è stata caratterizzata da enormi di successi grazie al suo immenso talento sia nella danza che nel canto. Questo le ha permesso di diventare una delle showgirl più apprezzate della televisione italiana e di ricoprire ruoli di successo.

Oggi continua a vivere di danza e canto grazie al programma di Mediaset Amici, dove ricopre il ruolo di coach. Il primo anno è stata professoressa di ballo, passando poi dalla parte del canto.

La Cuccarini ha ricevuto enormi apprezzamenti nelle vesti di coach perché è una leader in grado di ascoltare, capire, aiutare e guidare i propri allievi.

Nonostante si trovi molto bene con Maria De Filippi e svolga il ruolo di coach con enorme passione, ci sono dei rumor che bussano alla porta a proposito di un suo probabile abbandono. Ecco cosa sta succedendo.

La nuova proposta lavorativa

Lorella Cuccarini attualmente svolge il ruolo di professoressa di canto ad Amici. All’inizio dell’anno ha formato la sua squadra di cantanti e in questi mesi li sta preparando al grande evento, il Serale di Amici.

Tutti sanno che Lorella adora il suo ruolo e si trova molto bene con Maria. Segue i ragazzi con enorme passione e ama ancora mettersi in gioco: durante il Serale delle scorse stagioni, l’abbiamo vista spesso sfidarsi con i colleghi di canto e ballo.

Nonostante questo, la showgirl starebbe ricevendo grandi corteggiamenti da un altro programma firmato Rai. Sembra che molti noti dirigenti di Viale Mazzini la stiano corteggiando in modo insistente per portarla in Rai. Ma come reagirebbe Pier Silvio Berlusconi?

La reazione di Pier Silvio Berlusconi

Per l’amministratore delegato di Mediaset significherebbe perdere la sua prediletta, una pietra miliare, una garanzia della televisione italiana. Sembra che la Rai stia cucendo su di lei una trasmissione che parli di attualità e cronaca rosa.

Ricordiamo che l’ultimo lavoro in Rai è stata la conduzione de La Vita in Diretta in tandem con Alberto Matano. La loro collaborazione non è finita benissimo per via di alcuni attriti che hanno rovinato il rapporto e il clima lavorativo.

Ovviamente queste sono solo indiscrezioni e l’ultima parola resta a Lorella Cuccarini: sarà lei a decidere se lasciare Amici e il percorso iniziato da tre anni con Maria De Filippi per buttarsi in una nuova avventura televisiva in Rai.