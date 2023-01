Lo iettatore a 20 anni era un’altra persona! Non avete idea di quanto sia cambiato – FOTO

Conoscete lo Iettatore di Avanti un altro? Venti anni fa era completamente un’altra persona! Il suo passato vi sconvolgerà! Vediamo la sua storia più nello specifico.

Avanti un altro è un programma condotto da Paolo Bonolis insieme al suo compagno fidato di televisione Luca Laurenti. La trasmissione dopo molti anni dalla sua prima messa in onda continua ad essere uno degli show di punta di Canale 5 e a macinare un grande successo di pubblico e di ascolti.

Il programma di Bonolis è celebre anche per aver reso famosi dei personaggi molto particolari che fanno ridere tutti gli spettatori in studio e a casa. Uno di questo è sicuramente Lo Iettatore la cui immagine è davvero molto bizzarra. Proprio lui ha un passato incredibile e il suo look era completamente diverso vent’anni fa.

In effetti, ad Avanti un Altro lo Iettatore ha un look riconoscibilissimo: capelli lunghi e lisci, occhiali da sole ed un volto duro e cupo in linea con il suo personaggio. Il pubblico si è affezionato alla sua figura diventando una tra le più amate trai fan del programma. Anche sui social lo iettatore ha un importante seguito e proprio a loro ha svelato il suo aspetto di vent’anni fa. Vediamo le immagini dello Iettatore

Le foto del passato dello Iettatore di Avanti un altro

Lo iettatore, protagonista assoluto del programma di Paolo Bonolis Avanti un altro, ha pubblicato sul suo Instagram una sua foto di vent’anni fa in cui appare completamente diverso rispetto ad ora. Il suo nome vero è Franco Pistoni e sappiamo che ha sempre avuto una grande passione per il cinema.

Infatti, la sua carriera nell’intrattenimento ha avuto inizio proprio sul grande schermo recitando al fianco di niente meno che Sean Connery nel film Il nome della rosa tratto dal libro di Umberto Eco e diretto dal regista Jean-Jacques. Incredibile come poi a distanza di così tanti anni sia approdato nella trasmissione di Paolo Bonolis.

Nell’immagine condivisa con i suoi followers Franco Pistoni è diversissimo. Intanto è sicuramente più giovane ma ha i capelli molto più corti e un’espressione facciale più rilassata, opposta a quella dello Iettatore. Negli scatti social mostra ai suoi fan il suo esordio al cinema con Sean Connery nel film Il nome della rosa dove interpretava uno dei preti. Il cambiamento nel corso degli anni è evidente anche se c’è da tener conto che interpretava un personaggio specifico e la giovane età.

Franco, infatti, è del 1956 ed è originario di Rieti. Il suo segno zodiacale è quello dei pesci. Il grande pubblico di Avanti un altro può continuare a seguirlo e a divertirsi con lui nello show di Bonolis e Laurenti.