Graffi sul collo, urla e spintoni | Rissa reale a Palazzo: è il momento più basso della storia della corona britannica

Tra William e Harry il rapporto si incrina sempre di più. La pubblicazione dell’autobiografia ufficiale di Harry intitolata The Spare ha aumentato i contrasti e i due sarebbero orami due veri e propri due estranei. Di mezzo c’è una furiosa lite che li ha definitivamente allontanati.

Questo dieci gennaio è finalmente uscita la tanto attesa autobiografia di Harry, intitolata The Spare che tradotto significa “Il secondo”, “Riserva”. Inutile dire quanto il libro abbia suscitato un incredibile clamore mediatico in tutto il mondo diventando uno dei libri più venduti e letti del momento.

Harry si è completamente messo a nudo rivelando dei particolari sulla sua famiglia assurdi e una versione personale dei fatti sulla rottura con i reali inglese. Da quel gennaio 2020 quando insieme a sua moglie Meghan ha abbandonato l’Inghilterra per trasferirsi in America così come i rispettivi doveri reali ne è passato di tempo e di acqua sotto i ponti.

Neanche la morte della Regina Elisabetta, avvenuta l’anno scorso a settembre, è riuscita a risanare un rapporto ormai alla deriva, quello tra Harry e gli Windsor. Nel libro pubblicato dal più piccolo della famiglia, inoltre, vengono svelate una serie di verità che sicuramente mettono ancora più in difficoltà la Royal Family la quale attualmente ha deciso di non controbattere.

Proprio in The Spare Harry racconta di una lite furiosa avvenuta tra lui e suo fratello, un tempo molto amato, e la causa principale sarebbe niente meno che sua moglie Meghan. Ecco la vicenda nei dettagli.

La rissa tra Harry e William

La vicenda risale al 2019 quando le tensioni tra i fab 4 – come venivano chiamati Harry, Meghan, Willam e Kate prima della rottura- erano solo agli inizi. Secondo quanto scritto proprio da Harry in The Spare William avrebbe definito la Markle come “difficile” e “maleducata” scatenando l’ira di Harry, subito pronto a difenderla.

Queste parole hanno profondamente ferito il secondogenito della casa reale tanto da replicare animatamente a William, il quale di tutta risposta ha alzato le mani ad Harry. Pare che proprio lui gli abbia strappato dal collo una catenina molto importante per il fratello per poi gettarla a terra.

Insomma, si sta parlando di una rissa incredibile tenuta nascosta fino a questo momento. All’epoca William ha fatto promettere a suo fratello di non proferire parola sulla questione neanche a sua moglie Meghan che tuttavia si è presto resa conto che qualcosa non andasse in suo marito.

L’uomo, infatti, si era presentato a casa con una serie di graffi sul collo che avevano fatto preoccupare molto l’ex attrice. Una situazione a dir poco surreale, è venuta fuori solo grazie al racconto intimo di Harry, il quale, però, proprio a fronte della sua scelta dovrà rinunciare per sempre ad una futura riconciliazione con William e con tutta la sua famiglia.