Flavio Insinna al centro di una rissa: il programma precipita nel caos | Finimondo in RAI

Dietro le quinte del programma è successo il finimondo. Si tratta di una rissa al centro della quale si è trovato proprio Flavio Insinna il programma era Il cantante Mascherato.

Il Cantante Mascherato è un programma di successo che va in onda su Rai 1 da un paio di edizioni e dove tutto ruota intorno a una gara di canto dove però i cantanti sono mascherati e quindi la loro identità non è riconoscibile.

Si tratta di big della musica che già hanno una carriera, nomi importanti, non esordienti perché lo scopo del contest è vincere nell’anonimato, dunque non farsi riconoscere. Il pubblico di Rai 1 è rimasto conquistato dal format che, infatti, ha fatto il pieno di ascolti.

Il cantante mascherato è un format coreano ed è stato importato dai produttori italiani che hanno avuto una grande intuizione nell’acquistare questo prodotto e proporlo al pubblico italiano.

La regola del gioco prevede che la giuria provi a indovinare chi si nasconde dietro la maschera attraverso degli indizi.

Ma a quanto pare durante l’ultima stagione andata in onda ci sono stati due giurati che tra loro non avevano grande simpatia, anzi a quanto pare non si sopportavano proprio, al punto i arrivare un’accesa discussione.

La clamorosa rissa tra i giurati Flavio Insinna e Arisa

A quanto pare i due giurati tra i quali non correva buon sangue erano proprio loro, Arisa e Flavio Insinna che avrebbero avuto un’accesa discussione dietro le quinte del programma. Tutto lo studio ha assistito a una scena veramente impressionante e inaspettata. I due hanno iniziato un litigio durante lo spettacolo e si sono attaccati pesantemente.

Pensate che la discussione era talmente accesa che la gara canora è finita in secondo piano e, come vi abbiamo detto, tutta la storia si è poi consumata dietro le quinte. Tra i due evidentemente c’era una certa competizione e non sono riusciti a mantenere un clima di leggerezza, neppure nei loro tentativi di indovinare chi erano i cantanti che si celavano dietro la maschera.

Sembra poi che Arisa abbia chiesto di essere spostata lontano da Insinna: “Senti per favore mi puoi cambiare di posto, non voglio stare vicino a lui”, rivolgendosi alla presentatrice Milly Carlucci, la quale però ha preso la battuta come uno scherzo, invece la cantante era molto seria.

Evidentemente le discussioni con il collega non sono nate quel giorno ma è probabile che da tempo la cantante mal sopportava il conduttore di L’eredità.

Il secondo round c’è stato poi dietro le quinte quando Arisa ha detto a Insinna che non apprezza le sue battute e per questo alla fine della puntata Arisa avrebbe chiesto di nuovo a Milly Carlucci di essere cambiata di posto, un po’ come si faceva a scuola.