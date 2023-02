“In fin di vita…”: situazione drammatica per Stefano Bettarini | La notizia sciocca gli italiani

Una pessima notizia che Stefano Bettarini si è visto costretto a sentire e a vivere. Scopriamo l’episodio terribile che gli successo.

Stefano Bettarini è un noto ex calciatore che ha indossato diverse maglie durante il corso della sua carriera. Tuttavia, Stefano viene maggiormente ricordato per la sua relazione con l’energica conduttrice televisiva Simona Ventura, con la quale è stato sposato dal 1998 fino al 2004. La coppia ha anche generato due figli: Niccolò di 24 anni e Giacomo di 22.

La carriera calcistica di Bettarini si è interrotta improvvisamente quando aveva 33 anni, a causa del coinvolgimento in alcuni scandali riguardo il calcio scommesse. Accusa dalla quale poi è stato prosciolto. Qualche tempo fa, Bettarini è stato invitato come ospite a Verissimo e a Silvia Toffanin e al pubblico di Canale5 è ritornato sull’argomento.

Le rivelazioni sull’accusa a Stefano Bettarini

Stefano ha chiesto nuovamente scusa per l’accaduto, sentendosi molto dispiaciuto, ma ha anche aggiunto: “A volte conta tanto anche la visibilità e il nome che porti. Mi hanno infangato in tanti modi, avrei potuto giocare di più, a 33 anni e fisicamente integro è stato presto, avrei potuto continuare altri sei, sette anni. Mi erano passati gli stimoli, avevo lo sdegno. Se sono schifato, io cambio strada. Purtroppo, mi si legge in faccia.”

All’ombra della moglie

Inoltre, toccando l’argomento privato, l’ex calciatore ha spiegato le difficoltà di avere una relazione con una donna molto famosa in quel periodo: “In generale, io ho dovuto dare sempre di più, non è stato mai facile, perché l’invidia ed essere sposato con Simona, che all’epoca era sotto tutti i riflettori, mi ha danneggiato sul piano della carriera. Ma non fa niente, penso che doveva andare così.”

Dal calcio allo spettacolo

Dopo aver accantonato il mondo dello sport, Stefano si è dedicato a quello dello spettacolo, prendendo parte a diversi reality show. Nel 2016 e nel 2020, Bettarini ha partecipato al Grande Fratello Vip.

Dopo di che, è sbarcato sull’Isola dei Famosi e a Temptation Island, in compagnia della sua nuova fiamma, Nicoletta Larini, che è più giovane di più di 20 anni ed è la figlia di un ex famoso pilota di Formula1. Oggi la coppia è affiatata ed innamorata, ma Stefano ha dovuto affrontare diverse sfide nella sua vita.

Il tragico evento che ha coinvolto suo figlio

Il primo luglio 2018, suo figlio Niccolò, a soli 19 anni, è stato accoltellato in un locale. Il giovane, nella descrizione messa a verbale di quello che ricordava, ha raccontato di essere stato circondato da una decina di persone e ha affermato: “Credo di aver sentito una voce che mi diceva ‘ti ho riconosciuto, sei il figlio di Bettarini, ti ammazziamo’.”

Stefano Bettarini ha ricordato con queste frasi l’attimo orribile di quando ha scoperto il tragico evento: ”Un amico è venuto a suonare il campanello: guarda Stefano, tuo figlio è grave, è in fin di vita, l’hanno accoltellato all’uscita di un locale… in quel momento ti passano mille cose per la testa.”