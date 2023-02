Vivienne Westwood, ecco a chi andrà il suo immenso patrimonio: cifre folli, da perdere la testa

Vivienne Westwood ci ha lasciati a 81 anni poco prima di iniziare il 2023.

Icona indiscussa della moda, la stilista britannica era considerata una “punk” per via delle sue idee ribelli che la rendevano unica nel panorama della moda. Vivienne Westwood ha lasciato un enorme vuoto andandosene. Era una di quelle personalità che si pensa possano vivere per sempre, e di sicuro la sua eredità e i suoi insegnamenti lo faranno. Da sempre interessata alle cause ambientaliste, è stata protagonista di diverse battaglie ecologiste. Era inoltre una pacifista convinta.

Da sempre è stata interessata anche ai diritti umani, che ha cercato di proteggere in qualsiasi modo. Ha anche fondato la Vivienne Foundation proprio per “onorare, proteggere e continuare l’eredità della vita”. La fondazione è nata a fine 2022, poco tempo prima che la stilista ci lasciasse.

Vivienne Westwood è morta dopo una lunga malattia, che però non l’ha fermata: la stilista ha continuato a lavorare fino all’ultimo e ha coltivato le sue passioni fino alla fine. L’annuncio della morte è arrivato su Instagram e tutti si sono subito stretti attorno alla sua famiglia e l’hanno ricordata con commozione.

Vivienne Westwood: un patrimonio incredibile

È difficile capire a quanto ammonta il patrimonio di Vivienne Westwood: la stilista e attivista britannica ha avuto un successo incommensurabile, cominciato nel 1971 quando ha aperto il suo primo negozio insieme a Malcolm McLaren, Let it rock. Proprio qui ha cominciato a esprimere il suo animo ribelle ideando e producendo abiti da teddy boy, ovvero indumenti di pelle che richiamavano lo stile dei motociclisti.

Il lutto per la sua perdita è enorme e non è stato solo il mondo della moda a piangerla: artisti di tutto il mondo, musicisti, politici hanno espresso il loro immenso cordoglio per una donna unica che ha fatto la storia.

A chi andrà il patrimonio

Ora ci si chiede che fine farà il suo patrimonio e soprattutto a chi andrà. È difficile stimare una cifra, considerando anche che le vendite dei negozi e online non sono state penalizzate dalla pandemia: gli abiti della Westwood hanno continuato a conquistare il cuore di tutti.

Basti pensare che solo nel 2020 l’utile netto della società era intorno ai 2 milioni di sterline. Se si considerano tutti gli anni di attività, le collaborazioni e i proventi provenienti da altri progetti, le cifre crescono spaventosamente.

Ma a chi andrà il patrimonio? La Westwood ha due figli, Benjamin e Joseph, ai quali probabilmente andrà una parte dell’immensa ricchezza della stilista. Per il resto, la sua società continuerà a investire nel mercato, espandendosi in paesi come l’Italia, la Francia, la Germania e arrivando anche oltre oceano.