“Cosa sei diventato…” | Tutta colpa di Noemi Bocchi: Francesco Totti cosa fai?

Francesco Totti riappare sui social con una foto abbastanza sconvolgente. Gli utenti in rete accusa la sua nuova compagna Noemi Bocchi. Per il pupone non c’è tregue e le polemiche continuano ad impazzare tra giornali e web.

Per Francesco Totti ed Ilary Blasi queste festività sono state le prime vacanze da separati ufficialmente. Dopo il Natale in famiglia Ilary è volata a Bangkok mentre Totti è attualmente in crociera con la nuova compagna e i tre figli avuti dalla conduttrice.

Se Ilary Blasi sin dai primi momenti della separazione è diventata sempre più social condividendo con i suoi followers parti della sua vita privata, Francesco Totti ha preferito essere più privato anche se non si è per nulla risparmiato nelle dichiarazioni contro la sua ex.

I due, in questo momento, non sono in ottimi rapporti mentre continuano la battaglia legale per decidere chi l’avrà vinta sull’assurda faida riguardo la questione Rolex nascosti e borse firmate rubate. Intanto, però, vanno avanti con relazioni nuove cercando di lasciarsi alle spalle un matrimonio quasi ventennale.

Francesco Totti ha una storia con Noemi Bocchi, flower designer di Roma, da quasi un anno con la quale ha preso recentemente casa e Ilary è stata pizzicata con un certo Bastian, un imprenditore svizzero, durante una fuga d’amore.

Adesso, Totti è tornato sui suoi social pubblicando un post in cui è evidente per lui un vero e proprio cambiamento d’aspetto. E gli utenti del web si scatenano incolpando proprio la Bocchi. La polemica è servita.

La foto di Totti e le critiche social

Francesco Totti torna sui social per pubblicare una foto vicino ad una volkswagen in occasione di una pubblicità per la celebre casa automobilistica. L’ex calciatore è apparso abbastanza appesantito e forse con qualche chiletto in più che non è passato inosservato agli utenti del web. Totti, comunque, ha smesso di giocare ormai oltre cinque anni fa e da allora è un dirigente della Roma.

Per questo, non sembra improbabile che l’uomo, complice anche l’avanzare dell’età, abbia acquisito peso. Tuttavia, i followers non hanno risparmiato commenti, anche molto negativi e i riferimenti alla sua situazione sentimentale si sono fatti sentire.

I commenti cattivissimi rivolti a Totti

Ecco un po’ di commenti raccolti sotto al post di Totti: “Mangia di meno”, “Ti sei mangiato le borse di Ilary Blasi”, “France’, te sei magnato er capitano. Te sta a venì er doppio mento”. E ancora c’è chi ha dato la colpa al nuovo amore e quindi a Noemi Bocchi: “Guarda cosa ti sta facendo questa sfasciafamiglie”.

Insomma, le persone su Internet sanno davvero essere molto cattive forti di trovarsi dietro uno schermo. Sotto al post di Francesco Totti, tralasciando le espressioni di alcuni utenti più volgari ed inappropriati, ci sono ancora molti che sostengono il pupone e che a distanza di anni lo idolatrano come unico indiscusso Re di Roma.