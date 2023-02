La protagonista de La Vita Bugiarda degli Adulti ha un passato sconvolgente. Ecco dove l’avete già vista

La vita bugiarda degli adulti è la nuova serie Netflix di Elena Ferrante uscita questo quattro gennaio. Il cast è fenomenale ma c’è qualcuno il cui passato, forse, vi sconvolgerà. Ecco dove avete visto l’attrice protagonista della serie.

Dopo il grandissimo successo della fiction L’Amica Geniale, Elena Ferrante, affermata scrittrice in tutto il mondo, firma una nuova serie basata sui suoi libri ossia La Vita bugiarda degli adulti. Diretta da Edoardo De Angelis, la serie distribuita da Netflix, sta riscontrando come previsto un ottimo riscontro di pubblico e critica.

Ambientata e quindi girata a Napoli, La Vita bugiarda degli adulti vede tra i suoi protagonisti due attori importanti: Valeria Golino e Alessandro Preziosi i quali grazie alla loro esperienza fanno da spalla a quelli con meno esperienza o addirittura emergenti.

Stiamo parlando, ad esempio, della vera protagonista della serie Giordana Marango che interpreta Giovanna, una giovane in preda ai turbamenti dell’adolescenza. Il suo a approdo a Netflix è stato a dir poco casuale dato che la ragazza non aveva alle spalle una carriera nel mondo della recitazione.

Sua madre ha mostrato, infatti, una foto di Giordana ad una sua amica la quale era in quel momento impegnata nel casting delle serie. In poco tempo questa foto è giunta al regista Edoardo De Angelis che a sua volta si è innamorato della presenza scenica di Giordana tanto da sceglierla per il ruolo di Giovanna.

Tuttavia, c’è un personaggio in particolare che ha colpito tutti ma che soprattutto è interpretato da un’attrice già vista su un altro set. La rivelazione vi stupirà!

Chi si nasconde dietro il personaggio di Nella?

Stiamo parlando della donna che interpreta il ruolo di Nella nella serie Netflix La Vita degreta degli adulti. Si chiama Pina Turco e non è per nulla nuova nello spettacolo avendo preso parte in diverse fiction Rai durante gli anni passati.

Pina Turco, infatti, è stata Maddalena in un Posto al sole svariati anni fa ma è anche apparsa nella commedia di Eduardo De Filippo messa in scena da Sergio Castellitto con la regia proprio di De Angelis.

L’attrice Pina Turco, intanto è stata anche uno dei personaggi di Gomorra dove tutti la rircordano nei panni della cameriera. Insomma, per la Turco questa è sicuramente un’opportunità incredibile per dare una spinta in più alla sua carriera nonostante non sia per niente nuova a questo universo.

Anzi proprio lei, insieme alla Golino hanno aiutato Giordana a gestire il nuovo lavoro e le hanno dato consigli su come essere sempre al top sul lavoro.