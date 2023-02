Svelati i retroscena della rottura tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: ecco la verità dopo il duro addio

Tra Ambra Angiolini e Massimiliano Alllegri sono stati una coppia per quasi cinque anni diventando una delle coppie più seguite ed in voga dello spettacolo italiano. La loro rottura ha poi generato un grande clamore ma solo adesso vengono le svelate le assurde cause dell’addio.

Ambra Angiolini è una delle attrici più apprezzate del cinema italiano nonché icona di una generazione intera grazie alla sua hit, recentemente tornata nei primi posti delle classifiche, T’appartengo. La Angiolini è stata anche una delle giudici del celebre talent show X Factor riscuotendo un ottimo successo.

L’Angiolini attualmente è sicuramente riconosciuta per il suo lavoro di attrice anche se tutti ricordano i suoi inizi da ragazza di Non è la Rai, trasmissione grazie alla quale è diventata una vera e propria celebrità.

Dal punto di vista sentimentale Ambra Angiolini ne ha passate davvero tante. L’attrice è stata compagna per oltre dieci anni del cantante Francesco Renga con il quale ha avuto due figli. Dopo la fine della sua storia con Renga la Angiolini è stata fidanzata con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri.

I due, però, nel 2021 hanno troncato la relazione senza dare molte spiegazioni al pubblico ma trascinando una serie di polemiche circa le motivazioni dell’addio. A distanza di quasi due anni vengono svelati dei retroscena sulla fine del loro amore, ragioni che hanno scioccato tutti.

L’amore tra Allegri e Ambra e la loro rottura

L’amore tra Massimiliano Allegri ed Ambra Angiolini è inziato a Torino mentre lei stava girando il film ‘La verità, vi spiego, sull’amore” nel 2017. Alcuni amici in comune avevano organizzato una cena che li ha fatti incontrare ed innamorare tanto da portare avanti una relazione per ben cinque anni.

Agli inizi la coppia ha cercato di tenere segreta la loro storia almeno fino a quando nel 2018 è arrivata la dichiarazione ufficiale della Angiolini la quale alla Gazzetta dello sport aveva confessato : “Sono innamorata e felice”. Il loro amore sembrava resistere alle intemperie del tempo e all’invadenza dei media tuttavia, nel 2021, qualcosa si è rotto e la relazione è terminata bruscamente. Ma cosa è successo? Cosa non ha funzionato tra i due?

Secondo alcune indiscrezioni pubblicate da Chi, Ambra e Massimiliano si sarebbero lasciati a causa dei tradimenti di lui comprovati da un capello biondo trovato nella macchina di lui. A quanto pare proprio un semplice capello avrebbe svelato gli altarini dell’allenatore e portato Ambra alla verità.

Per l’Angiolini l’addio con Allegri è stato un durissimo colpo emotivo e personale. Non a caso ha rivelato poco tempo fa che per uscire da un tunnel di tristezza ha avuto bisogno di un anno di terapia. “Esiste per tutti un giorno zero, un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte” ha confessato, infatti, candidamente in un’intervista.