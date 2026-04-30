Netflix maggio 2026 sorprende | Film e serie in arrivo questo mese: torna Zerocalcare e non solo

Serie, film e ritorni attesissimi: il catalogo punta su storie forti e nomi riconoscibili

Netflix prepara un maggio 2026 costruito su titoli ben riconoscibili e produzioni capaci di intercettare pubblici diversi. Il calendario del mese mescola animazione italiana, crime europeo, fantascienza e grandi ritorni, con una strategia che punta più sulla qualità percepita che sulla quantità. Tra le uscite più attese spiccano nuovi capitoli di universi già amati e progetti originali pronti a conquistare l’attenzione.

Al centro dell’offerta troviamo il ritorno di Berlino e la dama con l’ermellino, lo spin-off de La casa di carta, insieme alla nuova serie animata di Zerocalcare e a The Boroughs – Ribelli senza tempo, progetto legato ai fratelli Duffer. Un mix che conferma la volontà della piattaforma di puntare su contenuti forti e immediatamente riconoscibili.

I film più attesi tra animazione e grandi produzioni

Tra le novità cinematografiche spicca Swapped – Al tuo posto, film d’animazione disponibile dal 1° maggio, che racconta l’incontro-scontro tra due creature costrette a vivere nei rispettivi corpi. Una storia che unisce avventura e crescita personale, pensata per un pubblico ampio.

Spazio anche a titoli più emotivi come Creature luminose, in arrivo l’8 maggio, che intreccia lutto e scoperta attraverso il legame tra una donna e un misterioso polpo. Tra le uscite più importanti del mese figura inoltre Il Gladiatore II, disponibile dall’11 maggio, sequel che riporta sullo schermo intrighi politici e scontri nell’antica Roma, ampliando l’eredità del film originale.

Serie protagoniste tra ritorni e nuove storie

Il comparto seriale è quello che concentra le uscite più attese. Il 7 maggio arriva L’uomo delle castagne: Nascondino, nuovo capitolo della serie crime danese che riprende un’indagine oscura e stratificata. Pochi giorni dopo, il 15 maggio, debutta Berlino e la dama con l’ermellino, con una nuova missione ambientata a Siviglia e una trama costruita su inganni e doppi giochi.

Il 21 maggio è la volta di The Boroughs – Ribelli senza tempo, una serie che unisce mistero e fantascienza ambientata in una comunità per anziani, dove una minaccia soprannaturale mette in discussione ogni equilibrio. A chiudere il mese, il 27 maggio, arriva Due Spicci, la nuova serie animata di Zerocalcare che torna a raccontare con il suo stile unico le difficoltà della vita adulta, tra lavoro, amicizia e responsabilità.

Con un’offerta che alterna grandi ritorni e nuove produzioni, maggio 2026 si presenta come un mese strategico per Netflix. Un periodo in cui la piattaforma punta a consolidare il legame con il pubblico attraverso storie capaci di lasciare il segno e titoli che parlano a generazioni diverse.