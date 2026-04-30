Il Diavolo veste Prada 2 conquista il pubblico | Il ritorno di Miranda Priestly tra moda e digitale: cosa cambia davvero

A vent’anni dal primo film, il sequel riporta in scena i protagonisti in un mondo completamente trasformato

Dopo oltre 20 anni dall’uscita del primo film, Il Diavolo veste Prada 2 riporta sul grande schermo uno dei titoli più iconici degli anni Duemila. Il sequel riprende la storia di Andy Sachs e della temutissima Miranda Priestly, mostrando come il mondo della moda e dell’editoria sia cambiato radicalmente, senza però intaccare il fascino dei suoi protagonisti.

La nuova storia si inserisce in un contesto profondamente diverso rispetto al passato. Se un tempo riviste come Runway dominavano il settore con budget enormi e un’influenza incontrastata, oggi devono fare i conti con un mercato digitale dominato da clic, algoritmi e un pubblico più giovane e imprevedibile. In questo scenario, anche Miranda è costretta ad adattarsi, pur mantenendo il suo stile inconfondibile.

Un ritorno tra nostalgia e nuove dinamiche

Nel sequel, Andy torna a lavorare per Runway dopo aver perso il suo impiego nel giornalismo tradizionale. Una scelta quasi obbligata, che la riporta a confrontarsi con un ambiente che aveva cercato di lasciarsi alle spalle. Tuttavia, nulla è più come prima: la rivista ha perso parte del suo potere e deve inseguire le logiche del mercato digitale, cercando di restare rilevante in un contesto sempre più competitivo.

Miranda Priestly, interpretata ancora da Meryl Streep, continua a dominare la scena con la sua presenza glaciale, ma è costretta a fare i conti con nuove regole sociali e culturali. Temi come inclusività, linguaggio corretto e cambiamenti nel mondo del lavoro entrano a far parte del suo universo, costringendola a un equilibrio tra tradizione e innovazione.

Accanto a lei torna Nigel, interpretato da Stanley Tucci, figura fedele e ironica che rappresenta una costante in un mondo in continua trasformazione. Il film gioca molto sul contrasto tra passato e presente, riproponendo alcune dinamiche già viste nel primo capitolo ma adattandole a una nuova realtà.

Tra le sorprese più interessanti c’è il ritorno di Emily, interpretata da Emily Blunt, che questa volta appare in una posizione di potere, ribaltando completamente il suo ruolo originale. Ora a capo di un grande marchio di lusso, rappresenta una nuova generazione di leader nel settore della moda, più pragmatica e consapevole delle dinamiche economiche globali.

Tra intrattenimento e riflessione sul mondo della moda

Il film mantiene un tono leggero e ironico, offrendo momenti divertenti e richiami nostalgici per chi ha amato il primo capitolo. Alcune sequenze riprendono situazioni iconiche, come i confronti tra Andy e Nigel o i viaggi nel mondo della moda internazionale, aggiornandole però a un contesto più contemporaneo.

Allo stesso tempo, il sequel introduce una riflessione più ampia sul cambiamento dell’industria editoriale e del lusso. La corsa ai contenuti digitali, la necessità di adattarsi a nuove sensibilità sociali e la pressione di un mercato globale sempre più instabile diventano elementi centrali della narrazione.

Non mancano alcune criticità, soprattutto legate alla sottotrama romantica di Andy, che appare meno incisiva rispetto al resto del racconto. Tuttavia, il film riesce comunque a intrattenere grazie al carisma dei personaggi e alla capacità di rinnovare una formula già conosciuta.

Il risultato è un sequel che, pur senza rivoluzionare il modello originale, riesce a restituire al pubblico l’atmosfera che ha reso celebre il primo film. Un ritorno che mescola nostalgia e aggiornamento, dimostrando come anche dopo due decenni alcune storie possano ancora trovare spazio e significato nel panorama contemporaneo.