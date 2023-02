Carlo sotto accusa: la situazione si fa sempre più grave per il Re | Ha tutti contro

Dopo la morte della Regina Elisabetta, Carlo è stato decretato Re non senza polemiche soprattutto per chi voleva che abdicasse a favore di William, ovviamente più giovane. Una questione tra Carlo e uno scrittore sta tenendo banco mettendo in difficoltà la reputazione del Re già abbastanza compromessa.

Carlo, in seguito alla scomparsa di sua madre la Regina Elisabetta a 96 anni dopo settanta anni di regno, è diventato Re. La sua incoronazione ufficiale è prevista per maggio 2023 e si preannuncia un evento davvero incredibile pieno di tante personalità. Secondo alcune indiscrezioni, però a mancare ci saranno Harry e Meghan soprattutto a causa delle ultime dichiarazioni scioccanti fatte dal Duca di Sussex nel suo ultimo libro Spare.

Le accuse alla Royal Family e a Carlo nello specifico avrebbero rotto definitivamente il rapporto che sarebbe ormai irrecuperabile. La monarchia inglese è, così, allo sbaraglio anche perché in patria Re Carlo non è visto bene negli indici di gradimento.

Non è una novità che molti dei sudditi avrebbero voluto che Carlo abdicasse a favore del più giovane figlio William anche a fronte del passato di Carlo e del suo matrimonio difficile con Diana. Carlo, inoltre, è sotto accusa per alcune dichiarazioni fatte da uno scrittore sovversivo che hanno messo in dubbio l’operato del Re.

Le accuse a Re Carlo

Symon Hill attivista, scrittore ed intellettuale inglese durante la cerimonia di successione tra Elisabetta e Carlo ha definito il Re con parole come “nocivo” e “pericoloso”. Questi termini non sono passati inosservati tanto che di queste ingiurie dovrà risponderne in tribunale.

Hill, dal canto suo, ha fornito una versione diversa. Infatti, lo scrittore ha confessato: “Mi stavo recando in chiesa quella mattina, quando ho scoperto che proprio in quella piazza era in corso la proclamazione, come in ogni altra città del Regno Unito, È stato solo quando hanno dichiarato che Carlo era “Re Carlo III” che ho gridato ‘Chi lo ha eletto?”.

Secondo quanto dichiarato da Symon Hill le sue parole non avrebbe provocato nessuna indignazione né sommossa ma sono passate quasi inosservate. In verità, però, questo non è un periodo semplice per Carlo la cui approvazione dell’opinione pubblica risulta sempre più altalenante.

In effetti, Carlo ha preso delle decisioni un po’ controverse tagliando sì un po’ di spese reali ma sembra non voler rinunciare ad una cerimonia d’Incoronazione ufficiale sfarzosa e lussuosa. Infondo, Carlo è sempre stato visto come un ambientalista ma una volta sul trono pare non essere stato all’altezza delle aspettative dei sudditi.