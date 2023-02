“Mi toccò”: clamoroso Marisa Laurito | Scompiglio sul set: furia sessuale

Al Cinema tutto è possibile, i sogni prendono vita, ma non sempre è tutto oro quello che luccica e a volte dietro le quinte si celano sordide situazioni. Marisa Laurito avrebbe subito delle attenzioni “particolari” da un famosissimo attore. Ecco di chi si tratta e come è andata.

Quando si tratta di personaggi famosi il pubblico ambisce sempre a conoscere i retroscena più piccanti delle star, soprattutto se si parla di circostanze pruriginose, rapporti dietro le quinte o tentativi di approccio. Questi temi fanno parte delle notizie più seguite sul web e sui giornali, il pubblico aspetta di cogliere i passi falsi dei suoi beniamini per poi discuterne sul web e scatenarsi con i commenti.

È abbastanza scontato che durante le riprese di un film, oppure dietro le quinte di un evento che sia spettacolo teatrale o programma televisivo possano nascere amicizie, scontri, amori, simpatie o antipatie che siano. Per fare qualche esempio, una storia nata davanti alla macchina da presa fu quella di Brad Pitt e Angelina Jolie, al tempo lui era ancora sposato con Jennifer Aniston e galeotto fu il film Mr. & Mrs. Smith.

Oppure un’altra coppia famosa nata sul set è stata quella fra Tom Cruise e Nicole Kidman sul set di Giorni di tuono. Una storica amicizia nata sul set e che dura ancora oggi è, inoltre, quella tra Leonardo Di Caprio e Kate Winslet che sono rimasti legati dopo aver girato Titanic. Un’altra coppia ancora il cui amore è nato fra un set e l’altro è quella di Penelope Cruz e Javier Bardem.

Tornando a Marisa Laurito, a quanto pare proprio lei ha avuto un incontro con un attore molto amato e famoso in tutto il mondo, ma sembra che l’esperienza non sia stata delle migliori.

Di recente l’attrice comica napoletana ha tenuto un’intervista al settimanale Oggi in occasione del suo settantesimo compleanno. Proprio durante l’intervista ha riportato diversi aneddoti della sua carriera.

Fra gli altri Marisa Laurito ha conosciuto anche Antonio Banderas del quale ha detto: “Ha capito che non c’era trippa per gatti. Credo, però, che abbia avuto storie con tutte le donne che c’erano sul set”.

Ma se quello di Banderas a quanto sembra è stato un approccio leggero, diversamente è accaduto per un’altra celebrità incontrata dall’attrice.

Alain Delon ci ha provato

Tra i molti aneddoti riportati dall’attrice napoletana c’è stato anche il riferimento al suo grande amore Piero Pedrini, del quale Marisa Laurito dice di avere solo un rimpianto, il fatto di non essere diventata mamma: “Questa domanda me la sono fatta spessissimo, ma sono convinta che i figli abbiano bisogno del femminile e del maschile. Poi, arrivata a 50 anni ho pensato: ‘È arrivato il giro di boa, non potrai più averli’”.

Ma tornando al tema più piccante di questo articolo e cioè l’approccio di Alain Delon, Marisa Laurito ha raccontato di una situazione particolare:

“Eravamo a Montecatini per Serata d’onore, diciamo che Alain Delon non mi piaceva molto perché è un personaggio, come dire, maschilista… era bellissimo sì, ma irritante che pensava di avere tutte le donne ai suoi piedi. Noi dovevamo fare una scena in cui lui mi trascinava dietro le quinte e quindi si immaginava che mi facesse cose turche. Dopodiché io dovevo uscire scompigliata. Solo che lui veramente toccò e io gli detti pure uno strattone”.