Test visivo: se trovi il cane, sei astuto e perspicace | Mettiti alla prova!

Esistono innumerevoli test visivi ed illusioni ottiche con le quali è possibile allenare la propria mente e le proprie capacità visive. Provate a risolvere questo piccolo indovinello ottico: non sarà facile.

I test visivi e le immagini illusorie sono diventati un modo divertente per mettere alla prova le proprie capacità mentali. Tuttavia, questi test sono stati creati per studiare e comprendere meglio la mente umana e come agisce in diverse situazioni. Inoltre, anche i professionisti del settore li usano per analizzare la logica della mente e del ragionamento umano, sempre diversi per ognuno di noi.

Adesso, il mondo del web è pieno di questi divertenti (anche se a volte un po’ snervanti) rompicapi visivi. Questo di oggi è cosiffatto: tra tutti questi orsetti bianchi, riuscite ad individuare l’unico cagnolino?

Illusioni ottiche e test visivi

Le illusioni ottiche e i test visivi sono modi per allenare la propria mente, anche spingendosi verso i propri limiti. Il metodo più divertente sarebbe anche quello di farlo insieme ad altre persone, per vedere quanto tempo ci impiegano i vari osservatori e che cosa notano per primo. Ogni essere umano è diverso ed è interessante notare come si comportano davanti a dei test del genere.

I test visivi e le illusioni ottiche devono essere considerati sì come passatempi, ma soprattutto come metodo per allenare la mente e il cervello. Due aspetti del nostro corpo che non si dovrebbero mai trascurare, anzi: dovrebbero essere le parti più allentate di tutti. Inoltre, chi non le trascura, diventa più furbo e sveglio rispetto a chi, invece, non ci dà troppo peso.

Dove si trova il cagnolino?

Tornando al test visivo in questione, in quest’immagine si possono vedere una pletora di orsetti polari e alcuni di loro hanno anche un cappellino di Natale, giusto per confondere di più le idee e rendere il tutto più complicato. L’ideatore del test sostiene che chi riesce a trovare il cagnolino in mezzo a tutti questi orsetti in meno di 3 minuti, allora vuol dire che ha una mente molto acuta e sveglia.

Canine Cottage è l’azienda che ha creato questo divertente test visivo ed è anche la società che si occupa di dare alloggio ai cani delle persone che viaggiano in Inghilterra. Inoltre, l’azienda sostiene anche chi viaggia con i nostri amici pelosi e guida diretta.

Sebbene Natale sia già passato da due mesi, questa immagine è diventata virale, mettendo alla prova tutti gli utenti del mondo. Come trovare il cane in modo facile e veloce? Non c’è una regola precisa, ma è sconsigliato contare tutti e 130 gli orsetti polari.

Eccolo qui!

Gli ideatori hanno concesso un massimo di 3 minuti per trovare il cagnolino e c’è anche un piccolo aiuto: il cane da individuare è un Bulldog francese con gli occhioni e le orecchie tese. Ecco la soluzione per chi davvero sta impazzendo per trovarlo.

Vi siete divertiti? Avevate intuito dove potesse trovarsi? O l’avevate già individuato? Se sì, allora questo test visivo ha dimostrato che siete geniali, svegli e furbi. Congratulazioni!