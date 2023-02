Max Giusti in lacrime: “Non mi basta…” | Cocente delusione per l’attore

Max Giusti sta affrontando un periodo davvero difficile per certi problemi non semplici da risolvere. L’attore ha subito un duro colpo, ecco cosa ha dichiarato.

In questo periodo Max Giusti porta avanti la sua carriera di presentatore e proprio in questi giorni riparte il programma Boss in incognito che lo vede alle prese con diverse aziende italiane e molte storie di lavoratori da raccontare. L’attore romano ha, per ora, messo da parte la recitazione anche se in Boss in incognito adopera dei travestimenti e fingendosi un lavoratore si inoltra nella realtà aziendale e si fa raccontare molte storie dai veri dipendenti.

Con lui alla conduzione Boss in incognito ha fatto il pieno di ascolti nella precedente stagione con grande soddisfazione della Rai. In un certo senso per Giusti si tratta di un ritorno alle origini poiché i suoi esordi sono stati proprio in televisione in programmi di successo come per esempio Quelli del calcio, condotto da Simona Ventura.

Ma in televisione ha anche fatto un’incursione nella fiction partecipando per esempio a Raccontami che andò in onda su Rai 1 tra il 2006 e il 2007. Tra i registi con i quali Giusti ha collaborato ci sono anche i fratelli Vanzina.

Ultimamente però Giusti non attraversa un bel periodo, ha ricevuto una pesante mazzata. Ecco cosa è successo.

Max Giusti afflitto, il lavoro scarseggia

Boss in incognito prevede cinque puntate in onda su Rai2 e quella trasmessa in questi giorni è la terza stagione del programma.

Nel corso di un’intervista per parlare del programma Max Giusti ha detto: “Non voglio lamentarmi ma…” riferendosi a un malumore che vive in questo periodo e nel raccontarlo si è messo a piangere: “Sono sincero, Boss in incognito non mi basta. Vorrei fare anche altro, sto aspettando il mio giro, non mi piace lamentarmi”.

Effettivamente è da diverso tempo che Max Giusti non si vede più molto al cinema o in televisione, un calo di carriera può capitare a tutti ed evidentemente negli ultimi tempi Giusti è rimasto un po’ ai margini.

Nel corso dell’intervista l’attore ha anche detto di essere spesso scelto come opinionista ma mai per dire qualcosa di più importante e si riferisce al fatto che spesso è stato chiamato come ospite in altre trasmissioni: “Mi chiamano a fare l’ospite e ci vado volentieri ma io non voglio diventare l’ospite”.

Eppure gli ascolti del programma sono piuttosto alti e questo anche grazie al fatto che Giusti contribuisce al programma nella parte autoriale.

Tuttavia la trasmissione avrebbe anche ricevuto delle critiche, qualcuno sostiene infatti che questa sia solo una scusa per promuovere alcune aziende e alcuni imprenditori.

Rispetto a quest’ultima cosa Max Giusti ha così replicato: “L’importante è non smarchettare. È normale che un’azienda che accetta di partecipare abbia voglia di presentarsi bene davanti alle telecamere”.

Speriamo, visti talento e simpatia che a Giusti vengano proposti altri progetti e che la sua carriera si risollevi.