Membro Windsor in condizioni gravi: chiamata urgente all’ospedale

Le difficoltà continuano ad attanagliare la Famiglia Reale, arrivando persino ad essere ricoverati d’urgenza all’ospedale. Scopriamo quale familiare della Corona Reale inglese ha avuto bisogno di cure immediate.

Da quando la Regina Elisabetta II è passata a miglior vita lo scorso 8 settembre, sembra che la Royal Family sia caduta in un vortice di pessime notizie e molteplici asti familiari.

Dopo aver regnato sull’Inghilterra per ben 70 anni, la defunta Sovrana ha lasciato lo scettro al figlio Carlo, che sarà incoronato ufficialmente il prossimo 6 maggio. Ovviamente, al suo fianco ci sarà anche Camilla Parker-Bowles, che sarà incoronata a sua volta Regina consorte.

Carlo & Camilla

Re Carlo III e Camilla sono sposati dal lontano 2005, ma il popolo è rimasto affezionato alla prima moglie di Carlo, ovvero Lady Diana, che ha dovuto subire l’amara verità del proprio marito innamorato di un’altra donna. Per queste ragioni, la Regina consorte non ha mai goduto dell’apprezzamento generale e la pubblicazione dell’autobiografia di Harry non ha facilitato le cose.

La colpa di Camilla e il litigio fraterno

Proprio in Spare-Il Minore, il Duca del Sussex descrive la sua matrigna come una donna malvagia e crudele (proprio come quelle delle fiabe), soprattutto per aver spifferato a tutti il motivo cardine del litigio tra i due fratelli.

Pare proprio che Camilla, durante un’importante cena, avrebbe raccontato a tutti i notevoli presenti la ragione dietro alla lite tra Harry e William. Accaduto che avrebbe fatto infuriare il secondogenito di Re Carlo III, a tal punto da spingerlo a lasciare definitivamente la Famiglia Reale.

Harry & Meghan contro la Famiglia Reale

Infatti, da diverso tempo, Harry e sua moglie, Meghan Markle, vivono negli Stati Uniti, a Montecito, in California. Durante questo periodo, entrambi hanno speso parole severe e taglienti sui vari membri di Buckingham Palace.

Dall’intervista sconvolgente fatta da Opra Winfrey, passando per la docu-serie Netflix, rivelatrice di scomodi segreti, per finire con le pagine del libro di Harry, dove non ha remore nel sottolineare i difetti e i pessimi comportamenti che la Famiglia Reale ha riservato nei confronti suoi e della sua famiglia.

Le volontà di Meghan

A quanto pare, dopo l’enorme successo dell’autobiografia di Harry, anche Meghan vorrebbe pubblicarne una, dove descriverebbe il pessimo trattamento che ha subito dalla cognata Kate Middleton.

Proprio il probabile comportamento negativo di Kate nei confronti della Markle, e viceversa, sarebbe stato la causa scatenante del litigio tra William e Harry. I Windsor, però, sono preoccupati per il fatto che Meghan, per attaccare la cognata, potrebbe rivelare i vari problemi di salute e di peso che affliggono la Principessa del Galles.

I problemi di Kate

Secondo quanto riportato da un giornale tedesco, Neue Post, la Middleton sarebbe stata ricoverata urgentemente all’ospedale in seguito ad una perdita drastica del suo peso, arrivando al di sotto dei 47 kg.

Non si hanno notizie certe, ma sembra proprio che Meghan sia pronta ad attaccare Kate sul fronte salute e alimentazione, spifferando all’intero mondo i suoi problemi personali.