Eros Ramazzotti colpito da un brutto male: “Ti sconfiggerò” | FOTO

Eros Ramazzotti sta affrontando un problema di salute che potrebbe compromettere la sua presenza in tour. Ecco cosa sta succedendo.

Un periodo particolare quello di Eros Ramazzotti attualmente in preparazione per il suo nuovo tour internazionale chiamato Battito Infinito World Tour. Eros Ramazzotti è sicuramente considerato come il cantante italiano più celebre al mondo, protagonista di alcuni duetti con famosissimi artisti statunitensi. La sua fama ed il suo successo sono inarrestabili ma c’è qualcosa che pare aver fermato l’ascesa dell’uomo.

In attesa di diventare per la prima volta nonno Eros Ramazzotti continua a lavorare assiduamente ai suoi progetti. Dopo aver ritrovato l’intesa con la sua prima moglie Michelle Hunziker, sta condividendo con lei la gioia di vedere la loro figlia Aurora incinta del suo compagno Goffredo. Gli ex sono molto vicini ad Aurora accompagnandola in questo percorso inedito ma bellissimo.

Sul fronte sentimentale la vita di Eros Ramazzotti si sta condendo di numerosissime novità: dopo il divorzio dalla sua seconda moglie Marica Pellegrinelli, il cantante è stato associato a tante donne e sebbene abbia avuto diversi flirt nessuno è stato in grado di conquistare il suo cuore. Si era vociferato di un ritorno di fiamma con Michelle, smentito dai diretti interessati che, però,si dichiarano buoni amici.

Il problema di salute di Eros Ramazzotti

Per un cantante perdere la voce è ovviamente la cosa più dura oltre che una sfida difficilissima da affrontare. Eros Ramazzotti ha subito una battuta d’arresto proprio poco prima di iniziare un tour strepitoso che toccherà diverse parti del mondo senza tralasciare l’Italia. Sui suoi social Ramazzotti ha pubblicato una stories che ha fatto preoccupare e non poco tutti i suoi followers.

“Ti sconfiggerò bastarda laringite. Ci vediamo al Forum martedì” si legge sulla stories postata dall’artista mentre viene ripreso durante una seduta di aerosol. Insomma, per l’uomo non è un momento semplice ma lo spettacolo deve andare avanti e promette di tornare sul palco per tutti gli appuntamenti previsti.

Le date del tour e il nuovo amore di Eros Ramazzotti

Eros, quindi, darà il via al suo tour con ben quattro date tutte milanesi al Mediolanum Forum di Assago, esibendosi martedì, mercoledì, venerdì e sabato della prossima settimana. L’artista speriamo sarà pronto per far sognare tutti i suoi numerosissimi fan che accorreranno per sentirlo al concerto. Intanto, Eros, ha recentemente pubblicato una foto molto diretta in cui bacia una misteriosa ragazza e scrive queste dolci parole: “Auguri amore mio”.

Il cantante è innamorato! Tuttavia sembra non sia ancora certa l’identità della giovane donna. C’è chi dice sia Giulia Accardi nata 1992, modella e autrice del libro Il potere dell’imperfezione. Altri esperti di gossip credono si tratti di Dalila Gelsomino in quanto sul suo di profilo Instagram indossa gli stessi abiti e ha la medesima acconciatura del bellissimo scatto con Eros! Non ci resta che dire: se son rose fioriranno…