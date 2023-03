Maurizio Costanzo, quel dettaglio da brividi sulla bara, devastante | FOTO

Il grande giornalista si è spento il 24 febbraio e durante i suoi funerali del 27 si è notato qualcosa di insolito sulla sua bara.

Lo scorso 24 febbraio è passato a miglior vita un pilastro della televisione, della radio, della musica e della scrittura italiana. Stiamo parlando del grande ed inimitabile Maurizio Costanzo che, oltre ad essere giornalista e scrittore, era anche un vero e proprio filantropo. Maurizio era sempre pronto ad aiutare chiunque fosse in difficoltà, sia gli essere umani che gli animali.

Il 27 febbraio scorso si sono tenuti i funerali di Costanzo presso la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma. Durante il triste evento, moltissimi amici, colleghi, conoscenti e fan del mitico giornalista si sono presentati per dare un ultimo saluto a Costanzo, facendo anche le condoglianza alla vedova Maria De Filippi e ai figli orfani di padre Saverio, Camilla e Gabriele.

Durante le celebrazione funebre, la sua bara era, come di consueto, davanti a tutti posizionata al centro e un dettaglio è saltato all’occhio di tutti i presenti in chiesa e di tutti i telespettatori che seguivano in diretta i funerali. Un piccolo ma molto significato oggetto era adagiato sulla sua bara, commuovendo i presenti.

Il gatto sulla bara di Maurizio Costanzo

Sulla bara di Costanzo, accanto ad una sua fotografia, è stata aggiunta anche la foto di un gatto. Del suo gatto di nome Filippo. Il giornalista era un amante degli animali e anche nel suo lungo ed ultimo viaggio ha accanto il suo adorato amico a quattro zampe. Filippo, da molto tempo, viveva con lui nel suo ufficio e Maurizio gli voleva molto bene.

La scelta di aver allontanato il certosino dalla sua casa è stata presa perché Filippo non avrebbe potuto vivere con i cani di Maria. E così la coppia ha deciso di separare gli amici a quattro a zampe per la loro sicurezza e serenità. Tra le volontà di Costanzo c’era di sicuro quella di voler accanto a sé il suo amico peloso e così una sua foto è stata messa accanto a quella del conduttore.

Un grande amore per il regno animale

Questa scelta ha fatto commuovere ancora di più tutti i presenti perché ha sottolineato quanto Maurizio fosse un uomo di buon cuore. Costanzo ha sempre adorato gli animali, infatti ha avuto il gatto Filippi, i cani adottati insieme alla De Filippi e moltissime tartarughe, delle quali era un grande appassionato.

Infatti, ad ogni persona a lui cara, dagli amici ai familiari ai colleghi e conoscenti, Costanzo regalava ad ognuno di loro una piccola tartarughina portafortuna. Insomma, Maurizio Costanzo era un uomo generoso, garbato, talentuoso, ironico, coraggioso, stacanovista, veritiero e, soprattutto, unico ed inimitabile. La tv italiana è rimasta orfana di una grande persona.