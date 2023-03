Alvin: “pura rabbia” fatto fuori dall’Isola dei Famosi per lui | Volano parole pesanti

Il noto inviato de L’Isola dei Famosi potrebbe essere scaricato dalla conduttrice per delle frasi poco carine.

La famosa conduttrice romana Ilary Blasi e il noto conduttore radiofonico e televisivo Alberto Bonato, alias Alvin, hanno sempre dato sfoggio della loro amicizia di vecchia data durante il programma più tosto di Canale5, ovvero L’Isola dei Famosi. I due creavano sempre dei siparietti divertenti ed amichevoli, ma pare non sia più così.

Infatti, il rapporto tra la Blasi e l’inviato Alvin pare si sia incrinato un po’ troppo e potrebbe anche spezzarsi definitivamente. La partecipazione dell’inviato potrebbe essere anche a rischio a causa di una presunta richiesta fatta alla conduttrice che l’avrebbe mandata su tutte le furie, mettendo sempre più a rischio il loro rapporto di amicizia.

Leggendo alcune notizie sul settimanale DiPiù si scopre che “La Blasi e Alvin non si sopportano più” e, oltretutto, sembra anche che la redazione della trasmissione, compresa Ilary, stiano pensando ad un papabile sostituto. Una persona molto apprezzata soprattutto dal pubblico femminile o da quello omosessuale.

L’ultimatum di Alvin per Ilary Blasi

Sembra che lo speaker radiofonico ed inviato Alvin abbia dato un ultimatum alla padrona di casa dell’Isola dei Famosi riguardo alla sua partecipazione. Una condizione imposta alla quale l’uomo non sembra disposto a rinunciare. La coppia, molto probabilmente, non lavorerà più insieme alla prossima nuova edizione del programma.

“O me o lei, per me il programma può finire qui!”, queste le parole dette da Alvin in un momento di pura rabbia. Se queste parole saranno prese seriamente, allora l’amicizia tra i due potrebbe naufragare definitivamente. Intanto la Blasi è sempre pronta a tutto e ha già un nome in mente che potrebbe sostituire il vecchio inviato.

Alvin sostituito da…

Il nome che balena in testa alla conduttrice romana è Can Yaman, molto apprezzato dal pubblico femminile e gay. Malgrado l’idea di Ilary, non è stato ancora confermato nulla con l’attore turco né tantomeno messo a tavolino qualche progetto di lavoro collaborativo con l’uomo. Quindi, forse queste notizie sono solo liti di passaggio per poi chiarirsi e riavere Alvin come inviato.

Senza ombra di dubbio, i telespettatori accaniti dell’Isola dei Famosi non sperano altro se non la conferma del ritorno di Alvin, pronti ad assistere ai loro esilaranti teatrini comici in perfetto stile Sandra e Raimondo. Oramai non manca moltissimo per l’inizio del programma, così vedremo che cosa ha deciso di fare Ilary Blasi.