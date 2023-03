Chiara Ferragni e Fedez nascondono un segreto, ma una foto li incastra | Gravissimo

I Ferragnez stanno ancora insieme? Questo il dubbio che assale il web da alcune settimane, ma una foto li ha incastrati.

La querelle tra Chiara Ferragni e Fedez, o i Ferragnez per gli amici, va avanti da quando è finito Sanremo. Ciò che è accaduto sul palco tra il rapper e Rosa Chemical ha scatenato il web e non solo: l’influencer sembra essersi allontanata dal marito, facendo pensare a tutti che i due fossero entrati in una crisi senza possibilità di ritorno.

Così i fan sono preoccupati per il destino della coppia e hanno persino organizzato un flash mob per chiedere a Ferragni di perdonare il marito. Tutto perché i due erano stati beccati mentre andavano da un avvocato divorzista, o perlomeno era ciò che aveva presunto il web. La voce non è mai stata confermata e, anzi, sembra che fosse tutto un malinteso.

Continua però la freddezza sui social: niente più foto insieme, niente più storie, niente più “mi piace” reciproci. L’influencer è impegnata a condividere i suoi prodotti e farsi pubblicità, oltre che mostrarsi coi suoi figli e la sua famiglia. Fedez invece continua a occuparsi di attualità nel suo podcast, e nessuno dei due si è espresso sulla vicenda.

Ferragnez: cosa sta accadendo?

Sembravano una coppia unitissima, ma dopo Sanremo è cambiato tutto. L’influencer ha affrontato la sua prima prova come conduttrice e sperava di fare una bella figura, ma ci ha pensato Fedez a cambiare le carte in tavola e mettere su dei teatrini che hanno spostato l’attenzione su di sé, “oscurando” per certi versi la moglie.

Per diversi giorni si è discusso di ciò che il rapper ha portato sul palco: escluso il bacio, che di per sé non era altro che un gesto d’affetto, Fedez ha voluto comunicare messaggi ben precisi e lo ha fatto in modo da creare scandalo e far parlare di sé anche dopo la fine del festival. Sembra che a Chiara Ferragni questo non sia andato giù.

Tutta una farsa

I Ferragnez sembrano provenire da mondi molto distanti, ma forse è questo che li ha avvicinati la prima volta e li ha tenuti uniti. La coppia però sembra sia in profonda crisi che potrebbe portare anche a un divorzio. Ma è davvero così? Pare proprio di no: una foto recente ritrae i due al tavolo in atteggiamenti molto complici.

Altro che crisi! I due sembrano andare d’amore e d’accordo. Forse una piccola tempesta c’è stata, ma niente di grave come invece appariva da fuori. Ecco perché i fan, che stanno apprendendo in questi giorni la notizia, si sono infastiditi di fronte al loro comportamento: tutto costruito per far parlare di sé e ottenere sempre più visualizzazioni.