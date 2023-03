Maurizio Costanzo, l’eredità non va ai figli e nemmeno a Maria | Decisione inaspettata

Non a Maria De Filippi, non ai suoi figli: ecco a chi andrà l’enorme “eredità” del giornalista Maurizio Costanzo.

Maurizio Costanzo è scomparso in maniera inaspettata: in pochi sapevano dei suoi problemi di salute e nelle ultime apparizioni non sembrava avere segni particolari della malattia. La famiglia ha deciso di mantenere il massimo riserbo e si è stretta nel dolore della perdita. L’Italia intera piange la scomparsa di un grande giornalista e autore.

La camera ardente ha accolto centinaia di persone, tra colleghi, amici e telespettatori, che hanno voluto porgere l’ultimo saluto a un giornalista che ha fatto la storia della televisione italiana. Il pensiero va a Maria De Filippi, sua moglie dal 1995, al figlio Gabriele, adottato insieme alla conduttrice, e ai figli avuti dalle precedenti mogli.

La televisione è rimasta orfana di uno dei volti più conosciuti e apprezzati, che ha dato un apporto importantissimo in diversi ambiti. Ora emerge un problema non da poco che Mediaset dovrà risolvere in breve tempo per non lasciare “soli” gli spettatori, ma non sarà affatto semplice.

L’eredità di Maurizio Costanzo

La morte di Maurizio Costanzo ha scosso tutti e ci saranno sicuramente delle ripercussioni in televisione. Le sue condizioni di salute sono peggiorate improvvisamente fino al fatidico giorno in cui ci ha lasciati. Ora Mediaset dovrà mettersi all’opera per trovare un degno sostituto del giornalista, anche se non sarà facile: il suo apporto alla televisione e all’informazione è unico e insostituibile.

Dopo i funerali e gli ultimi saluti, l’emittente dovrà pensare a chi affidare la trasmissione del giornalista. Si tratta di una scelta tutt’altro che semplice, visto che è quasi impossibile trovare un professionista che sia alla sua altezza e riesca a conquistare di nuovo il pubblico, senza sostituirsi al giornalista ma semplicemente prendendone l’eredità e continuando sui passi di Costanzo.

Chi se ne occuperà?

Purtroppo il tempo stringe e a breve Mediaset dovrà trovare un nuovo volto per lo show che portava il nome di Costanzo. Una scelta difficile: i nomi in lizza sono diversi, ma non sarà semplice trovare qualcuno in grado di non tanto eguagliare il giornalista, ma perlomeno rispettare la sua memoria.

Al momento ci sono diversi nomi possibili: indiscrezioni parlano di uno tra Gerry Scotti e Paolo Bonolis. Mediaset ha cominciato a pensare a dei possibili candidati e per ora sono questi i conduttori più papabili per continuare il Maurizio Costanzo show. È anche vero però che il giornalista aveva espresso, diversi anni fa, una sorta di preferenza che vedeva Giovanni Floris alla conduzione del suo programma. Chi prenderà le redini della trasmissione?