Test impossibile: dov’è nascosta la signora nella foto? Risposta da brividi

Ecco un test visivo e di intelligenza che vi metterà a dura prova! Le vostre abilità di concetrazione e di osservazione dimostreranno quanto siete svegli.

Sembra quasi assurdo pensarlo ma il cervello può essere sempre tenuto in allenamento grazie ai vari test visivi ed illusioni ottiche che si trovano sul web in maniera molto semplice. Proprio questi giochi sono davvero utili per testare le proprie capacità di concentrazione e di memoria ma allo stesso tempo ci si diverte senza stress o ansie. E’ importante che il cervello, quindi, per non invecchiare precocemente venga messo alla prova e i vari test visivi o di intelligenza sono un ottimo strumento per farlo!

Qui di seguito vi proponiamo un interessante esperimento che rivelerà molto su di voi e sul grado di concentrazione che riuscite a raggiungere. Attenzione, il test sembra molto semplice: tuttavia, nasconde delle insidie non indifferenti soprattutto a causa della particolarità dei soggetti presenti nell’immagine. Il nostro cervello, d’altronde, si fa spesso intortare dalle illusioni ottiche come se percepisse qualcosa di ben diverso rispetto alla realtà.

Determinate forme, infatti, tendono ad ingannare la nostra mente nonostante ciò che si vede potrebbe sembrare oggettivo. Più si gioca con queste immagini più si riesce ad affinare le abilità visive e di analisi e di conseguenza meno si cadrà nel tranello proposto dai test. In quello che vi proponiamo, nulla è come sembra e trovare la soluzione vi farà capire quanto siete intelligenti!

Il test visivo: trova la donna

Nell’immagine proposta l’obiettivo sarebbe quello di trovare una figura femminile all’interno del contesto paesaggistico immortalato e degli oggetti ripresi. Potrebbe sembrare un’esperienza banale ma in verità non è così immediato come si pensa. La foto ritrae un manto di foglie, il tronco di un albero in primo piano ed un cancello sullo sfondo.

Pare di trovarsi in un’atmosfera autunnale dove non ci sono esseri umani o altre figure specifiche. Eppure, il test prevede di rintracciare proprio una donna all’interno di questa immagine rarefatta e apparentemente deserta. Dove è situata questa persona? E voi siete riusciti a scovarla?

La soluzione al test

In effetti, riuscire a riconoscere la sagoma di una donna non è per nulla immediato anzi secondo quanto studiato dagli esperti soltanto il 2% della popolazione riesce nell’impresa al primo colpo. In molti, infatti, hanno bisogno di più tempo, di una spinta o un indizio per poter risolvere questo complicato test.

Non demordete con un po’ di allenamento potrete avere successo sia in questa prova che in tante altre virali su web. La donna, intanto, si trova sorprendentemente seduta tra il tronco dell’albero ed il manto di foglie distese a terra. Notarla è praticamente impossibile tenendo conto che i suoi colori si mimetizzano con quelli dell’ambiente attorno. Intanto, però avete fatto un ottimo esercizio per il cervello e questo non potrà che esservi utile anche in futuro!