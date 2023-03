Terra amara: cancellata da Mediaset, spuntano le motivazioni | Devastante

I palinsesti Mediaset e Rai hanno subito molti cambiamenti in questi giorni e i fan si chiedono che fine abbiano fatto le loro trasmissioni.

Terra amara è una serie televisiva turca che è stata in grado di entrare sia nelle case che nel cuore di molti italiani, che non vedono l’ora di scoprire i colpi di scena e le avventure che i protagonisti della soap opera devono affrontare.

Come molti altri programmi tv, anche Terra amara è stata cancellata momentaneamente dai palinsesti Mediaset a causa dei funerali di Maurizio Costanzo, avvenuti lo scorso 27 febbraio presso la Chiesi degli Artisti di Roma. Durante e dopo la celebrazione funebre, molte trasmissioni sono state eliminate per dare spazio a quelle dedicate al pilastro della storia italiana.

La televisione è rimasta orfana di un grande personaggio pubblico e così, sia la redazione della Mediaset che quella della Rai, hanno deciso di cancellare alcuni programmi per dare modo ad altri di commemorare il compianto e molto amato Costanzo con trasmissioni a lui dedicate.

I funerali di Maurizio Costanzo e i conseguenti cambiamenti momentanei

Dalle 15.00 del 27 febbraio 2023 sono stati svolti i funerali di Maurizio Costanzo presso la Chiesa degli Artisti di Roma e grazie alla diretta fatta da Silvia Toffanin a Verissimo, in collaborazione con il TG5, anche gli italiani “comuni” hanno potuto seguire i funerali del mitico giornalista e conduttore dalle loro case.

Terra amara, Beautiful, Uomini e Donne e il daily di Amici sono stati cancellati per dare spazio alla celebrazione di Costanzo. Terra amara non ha visto la luce nemmeno il 28 febbraio, così come Amici e Uomini e Donne. Quando riprenderà ad andare in onda la serie tv Terra amara? Esattamente dal primo marzo, alle 14:10, subito dopo Beautiful.

Come Mediaset anche la Rai ha omaggiato il mitico Costanzo

La diretta dei funerali di Maurizio Costanzo è andata in onda dalle 15:00 su Canale5 grazie a Verissimo, ma anche la Rai non si è di certo tirata indietro. Infatti, anche Rai1 ha seguito in diretta la celebrazione funebre del grande giornalista. Dunque, anche il palinsesto Rai ha subito delle variazioni per omaggiare il compianto Costanzo.

Durante il programma Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone, è stato mandato in onda un omaggio dedicato interamente a Maurizio e proprio la trasmissione della Bortone è stata realizzata solamente per ricordare l’amatissimo presentatore del Maurizio Costanzo Show. Durante Oggi è un altro giorno è stato trasmesso anche il funerale di Costanzo, dove hanno preso parte i grandi della tv italiana.