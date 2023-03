Uomini e Donne sospeso ufficialmente: comunicato ufficiale Mediaset

Uomini e donne è stato sospeso per una settimana dopo la morte di Maurizio Costanzo. La De Filippi e Mediaset non sono pronti a ricominciare.

La scomparsa di Maurizio Costanzo è stata davvero un duro colpo per il mondo dello spettacolo. Tanti sono i personaggi famosi accorsi per un ultimo saluto al grande giornalista e conduttore Maurizio Costanzo, durante il suo funerale avvenuto lunedì 27 febbraio. Maria De Filippi è apparsa davvero commossa e provata sostenuta dall’amore del figlio adottato con Costanzo, Gabriele.

Un pezzo della storia della nostra televisione con la morte di Maurizio è letteralmente andato via lasciando un vuoto in tanti che avevano amato il suo lavoro ed il suo programma. Ora tutti si domandano come Maria, sua moglie per trent’anni, gestirà questa dolorosa perdita sia a livello personale che professionale. Con Maurizio, infatti, ha fondato la celebre casa di produzione Fascino con la quale si occupa di tutte loro trasmissioni, da C’è Posta per te a Uomini e Donne.

Proprio il dating show più famoso d’Italia ha interrotto la sua programmazione per lasciar spazio a programmi sostitutivi in attesa di una ripresa da parte della sua conduttrice. Per quanto ancora non vedremo sul piccolo schermo Uomini e Donne? Ci saranno al ritorno dei cambiamenti?

Uomini e Donne sospeso

Quando il 24 febbraio è giunta la notizia della scomparsa di Maurizio Costanzo, tutti siamo rimasti letteralmente sotto shock. Nessuno si aspettava che i suoi regolari problemi di salute potessero avere un epilogo così tragico e il mondo si è stretto attorno a sua moglie Maria De Filippi. La conduttrice seguendo anche il volere di Mediaset ha preferito defilarsi per un po’ e non apparire in televisione.

Per questo tutti i suoi programmi compreso Uomini e Donne non sono andati in onda e secondo una decisione della rete di Piersilvio Berlusconi, non torneranno per tutta la settimana. In sostituzione di Amici e Uomini e Donne nel palinsesto arrivano le repliche di Buongiorno Mamma, la fiction con protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta e dopo il daytime del Grande Fratello c’è la soap Un altro domani.

Il ritorno del dating show Uomini e donne

Pare che sia certo: Maria De Filippi tornerà con Uomini e Donne lunedì 6 marzo. Continuano così le vicende sentimentali dei suoi storici protagonisti del trono over e non. Ci si aspetta quindi il rientro di Gemma Galgani e anche quello di Riccardo Guarnieri oltre che quelli del trono classico: Federico e Lavinia con le loro probabili scelte cioè Nicole e Luca.

Tina Cipollari e Gianni Sperti saranno nuovamente al fianco di Maria De Filippi nello storico ruolo di opinionisti. Insomma, nonostante il lutto, la sorpresa ed il dolore, a breve sarà tutto come prima perché alla fine della fiera lo spettacolo deve andare avanti.