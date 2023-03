I segreti per incassare la vincita al Superenalotto | Metodo sicuro che (forse) non conosci

Vincere al Superenalotto è una grande fortuna ma la parte difficile arriva con l’incasso. Vi diciamo tutto su come riuscirci in sicurezza.

Il Superenalotto è forse uno dei premi più ambiti nel nostro Paese, tutti desiderano essere tra i novanta vincitori del monte premi. La cifra record di cui si parla è di 371 milioni di euro, stiamo parlando di circa quattro milioni lordi per ogni vincitore. Ma tra le soffiate di sistemi infallibili e la notizia dei fortunati che hanno vinto queste somme stellari si parla sempre molto poco di quello che succede dopo la vittoria. Il passaggio dalla notizia dell’avvenuta vincita all’acquisizione della cifra effettiva vede una procedura non semplice.

Innanzitutto la prima cosa che si consiglia di fare è di mantenere la calma e razionalizzare molto il da farsi, euforia e panico infatti non sono dei buoni consiglieri, ma possono anzi portare a commettere degli errori. Ci sono, pertanto, degli accorgimenti pratici che è il caso di applicare quando ci si trova a gestire una vincita così importante. Tutto questo al fine di incassare il jackpot in tutta sicurezza.

La prima cosa che c’è da sapere è che quando si parla di una vincita milionaria c’è sempre una ritenuta del 20%, pertanto di ogni quota di cui si parlava sopra, si incassano circa tre milioni e mezzo netti. Ma quale sarà la procedura?

Tutto quello che succede dopo la vincita

Innanzitutto è bene sapere che la ricevuta di gioco è un titolo al portatore, ossia chi ne è in possesso e si presenta per la riscossione viene considerato il vincitore della somma. La ricevuta originale è un titolo di legittimazione che serve unicamente alla riscossione della vincita ed è necessario presentarla senza danni, leggibile al fine di evitare contestazioni. Ma non è finita qui perché non basta presentare semplicemente la ricevuta della vincita.

Quando si vincono somme così alte al Superenalotto ci si presenta all’ufficio Premi Sisal dove si devono esibire una serie di documenti: carta d’identità, codice fiscale con ricevuta della giocata vincente (che sia online o fisica perché giocata in un punto vendita). Non è necessario presentarsi accompagnati da testimoni ma anche da soli, ovviamente insieme ai documenti e alla ricevuta è richiesto l’iban per l’accredito della vincita. Naturalmente la somma non può essere riscossa in contanti.

Ho vinto: dove vado?

Ora che sapete tutte queste cose dove vi dovete presentare per riscuotere la vincita? Una delle sedi è a Milano, in Via A. Tocqueville 13 e un’altra è situata a Roma, in Via Sacco e Vanzetti 89, con orario di apertura 9.00-13.00 dal lunedì al venerdì.

Per ritirare la vincita avete novanta giorni di tempo dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale. Per quanto riguarda il pagamento invece, quest’ultimo deve avvenire entro il novantunesimo giorno solare dal giorno seguente alla pubblicazione del Bollettino, quando si parla di vincite superiori a un milione. Se la vincita invece è inferiore a un milione, il pagamento deve esserci entro 30 giorni solari dalla consegna della ricevuta. Tutta questa procedura avviene naturalmente nell’anonimato e Sisal non può in nessun modo rivelare il nome del vincitore.