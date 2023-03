Caos nella Royal Family: la profezia di Lady Diana si è avverata | Incoronazione a rischio

A un passo dall’incoronazione di Carlo, torna al centro dell’attenzione la profezia di Lady Diana che potrebbe mandare tutto in subbuglio.

Lady Diana ci ha lasciati nel 1997 in un tragico incidente d’auto, ma continua a far parlare di sé: il suo ricordo, i suoi insegnamenti, le sue gesta vivono nel presente e tracciano la strada della famiglia reale. Anche adesso che si sta per avvicinare il momento più importante per il futuro Re, tornano a far parlare le sue parole.

L’incoronazione di Carlo si svolgerà il prossimo 6 maggio: durante la cerimonia il primogenito della dipartita regina Elisabetta verrà incoronato Re, mentre Camilla diventerà Regina Consorte. Un titolo che sarebbe dovuto appartenere a Lady Diana, se le cose fossero andate diversamente.

Si sta tornando a parlare proprio di lei per una profezia che aveva fatto in vita su sul suo ex marito, Harry e William. Se le sue parole si rivelassero veritiere, l’incoronazione di Carlo potrebbe essere a tutti gli effetti in pericolo. Vediamo cosa aveva predetto Lady Diana prima di morire.

L’incoronazione di Re Carlo è in pericolo

Sappiamo quanto Lady Diana fosse legata ai suoi figli: conosceva nel profondo il loro animo e sapeva esaltarne pregi e limare difetti. Era una mamma attentissima, che amava aiutare gli altri, soprattutto se si trattava di bambini. Una persona dall’animo buono e magnanimo, ma anche piuttosto perspicace. A distanza di 30 anni dalla sua morte, si torna a parlare di quella profezia che aveva fatto relativamente ai suoi figli, con ripercussioni anche su Carlo.

Dato che la principessa triste conosceva a fondo Harry e William, aveva già bene chiaro che ruolo avrebbero potuto ricoprire in futuro. Seguendo la dinastia, sappiamo che Harry non può diventare Re, in quanto il primogenito è William. Lo scenario che Lady Diana aveva tracciato per il duca di Sussex, però, era molto diverso e se si rivelasse veritiero, allora ogni cosa potrebbe andare in subbuglio all’ultimo momento.

Ecco cosa aveva predetto Lady Diana

Lady Diana aveva notato fin da subito che William era molto affine a suo padre a livello caratteriale. Harry, invece, si preoccupava dello stato di salute psicofisico del fratello, caricato di un’enorme responsabilità. Il secondogenito, quindi, somigliava molto di più a lei: era empatico, attento e sempre pronto a tendere una mano agli altri.

Sulle base di queste considerazioni è nata la sua profezia: secondo Lady D., Carlo e William non sarebbero mai diventati Re, come previsto dalla linea di successione. A coprire quel ruolo sarebbe stato Harry. Insomma, Lady Diana avrebbe sostenuto che “Carlo e William non diventeranno mai Re”. L’incoronazione di Re Carlo è alle porte e se le parole della principessa dovessero prendere forma, allora vuol dire che la cerimonia potrebbe saltare all’ultimo. Non ci resta che attendere e vedere cosa succederà a Buckingham Palace.