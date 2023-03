Eva Grimaldi in pericolo di vita: salva per miracolo | Situazione d’emergenza

La ben nota attrice veronese ha visto la morte in faccia e ha pensato che sarebbe stata la sua fine definitiva.

Milva Perinoni, meglio nota a tutti come Eva Grimaldi, è un’attrice veneta molto amata e seguita dal pubblico italiano e lo scorso 30 gennaio è stata una dei tanti ospiti invitati alla trasmissione Oggi è un altro giorno, condotta da Serena Bortone e in onda in su Rai1 dal lunedì al venerdì poco dopo le due del pomeriggio.

Come sappiamo, Oggi è un altro giorno è un programma sempre ricco di molti ospiti e, oltre alla Grimaldi, era presente anche Aurora Ruffino, un’altra attrice della fiction Black out- Vite sospese. Mentre la Ruffino stava raccontando la trama della serie tv, toccando la morte come tema, Eva è intervenuta.

La Grimaldi si è inserita nel racconto di Aurora per svelare alla padrona di casa e a tutti i presenti un suo episodio tragico che ha vissuto diversi anni fa. Stiamo parlando di quando, nel 1994, la Grimaldi si trovava a Los Angeles proprio durante il disastroso terremoto dell’epoca.

Il tragico evento a Los Angeles

Nel 1994, Eva Grimaldi è riuscita a scampare alla morte che il terremoto di Los Angeles le avrebbe potuto provocare. Proprio quel fatico giorno, l’attrice era a casa di alcuni amici quando hanno avvertito le prime scosse di terremoto. Sulle prime, Eva voleva fuggire ma gli altri l’hanno trattenuta perché era più sicuro.

Ma non appena hanno capito che le scosse diventavano sempre più forti, sono scappati tutti fuori dall’appartamento. Eva ha aggiunto: “Vicino a noi c’era la villa di Liz Taylor e ricordo che il camino aveva sfondato il tetto. Se il terremoto fosse durato pochi secondi in più, non so cosa sarebbe successo a quella casa in cui ci trovavamo”.

La confessione dei pensieri di Eva Grimaldi in quella situazione

L’attrice ha poi concluso il suo terribile, ma anche fortunato, episodio svelando che cosa le stesse passando per la mente in quell’esatto momento: “Non me ne fregava niente del lavoro, pensavo a mia mamma, alla mia famiglia. Avrebbero saputo la notizia dai telegiornali. Per settimane non abbiamo avuto telefoni o altro”.

Per fortuna, Eva Grimaldi ne è uscita illesa e ha potuto raccontare lei stessa la sua brutta esperienza ai suoi fan, che sono rimasti increduli e scioccati dalla drammatica storia. Così come sono rimasti sconvolti tutti i presenti di Oggi è un altro giorno, compresa la padrona di casa Serena Bortone.