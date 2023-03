Gina Lollobrigida: “Sono un malato terminale” | Adesso esce l’amara verità

A Pomeriggio 5 viene sollevato un gravissimo scandalo su Andrea Piazzolla: “Si spacciò per malato terminale”.

Durante le puntate di Pomeriggio 5 si spazia tra vari temi: dalla cronaca nera, al gossip, fino agli sportelli di aiuto per coloro che subiscono truffe o violenze domestiche. In una delle ultime puntate, la seconda parte della trasmissione di Barbara D’Urso è stata dedicata alle polemiche scoppiate in seguito alla morte di Gina Lollobrigida.

Nel corso della portata, un ospite in collegamento ha preso la parola per fare una rivelazione sconcertante su Piazzolla, che se si rivelasse vera sarebbe davvero grave. Il pubblico è rimasto spiazzato da quelle parole e ora vuole saperne di più.

A svelare il retroscena è stata Alessandra Mussolini: secondo sue fonti, Piazzola stava fingendo di essere un malato terminale quando ha conosciuto l’attrice: “Un uccellino choc mi ha detto che Piazzolla, all’epoca ventenne, si presentò a Gina Lollobrigida dicendo: ‘Io ho solo sei mesi di vita… Quindi sono un malato terminale… Se mi puoi aiutare…’”, ha raccontato molto chiaramente la Mussolini. Questo vuol dire che il loro rapporto sarebbe iniziato sulle basi di una gravissima buia: “Era forse un approccio per iniziare il coinvolgimento emotivo di Gina…”

La pesante accusa coinvolge Piazzolla

La stessa conduttrice, Barbara D’Urso, è rimasta senza parole difronte alle affermazioni della Mussolini e ha sottolineato quanto sarebbe grave se ciò che ha detto si rivelasse veritiero: “Sarebbe una notizia orrenda…Io non ho mai sentito una cosa simile…Sei certa della tua fonte, dalla quale io prendo le distanze?”. Poi ha chiesto ai suoi ospiti in studio se hanno mai sentito una cosa del genere su Andrea Piazzolla, per avere altre conferme. Questi hanno negato di aver mai sentito Piazzola dichiararsi malato terminale: “No, mai…”.

Successivamente Marco Oliva ha preso la parola, esprimendo le sue perplessità su quanto affermato dalla Mussolini: “Viene fuori dopo 20 anni questa cosa? Ne stiamo parlando da mesi, settimane…Salta fuori proprio adesso questa novità clamorosa?”

La bugia di Piazzolla per conquistare Gina

Nemmeno l’avvocato di Gina Lollobrigida avrebbe mai sentito questa storia: “A me non risulta…Per la mia esperienza una dichiarazione con fonte anonima non vale niente…”. Poi ha fatto un appello alla fonte anonima, invitandola a parlare: “Venga fuori il presunto testimone e verificheremo se è una cosa attendibile…”

Secondo l’opinione di molti, la storia sarebbe assurda e inverosimile visto che Gina lo avrebbe scoperto poco dopo e non avrebbe mai iniziato una relazione sulla base di una bugia. Non ci resta che attendere e vedere se qualche altro testimone troverà il coraggio di parlare.