Michelle Hunziker e Eros non si nascondono più | Dichiarazione d’amore ufficiale

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti tornano a far sognare i fan: un dettaglio in particolare ha riacceso le sperenze di un ritorno di fiamma.

È senza dubbio una delle coppie più amate d’Italia: Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, anche se non stanno più insieme da tempo, fanno sempre sperare che il loro amore torni a splendere come una volta. Sono passati tanti anni, ma i due nutrono profonda stima e rispetto l’una per l’altra, proprio per questo Eros è stato ospite di Michelle Impossible & Friends, il programma cucito ad hoc sulla vita della conduttrice svizzera.

Durante l’ultima puntata hanno fatto sognare i fan che ora sperano in un ritorno di fiamma tra i due che, dal loro canto, ribadiscono la loro amicizia senza secondi fini. Nonostante questo, è evidente che tra loro ci sia un grande bene e secondo l’opinione di molti l’amore non si è mai davvero esaurito.

A questo si aggiunge che prestissimo i due diventeranno nonni: per loro comincerà un’esperienza indimenticabile ed emozionante. Non stanno più nella pelle e vogliono conoscere il loro nipotino, che gli regalerà la loro amata figlia Aurora.

La complicità sul palco di Michelle Impossible & Friends

Sappiamo che dopo la rottura con Tomaso Trussardi, Michelle ed Eros si sono riavvicinati. A confermarlo è stata la presenza di Eros sul palco di Michelle Impossibile & Friends, dove ha rubato la scena – ancora una volta – la loro complicità.

Si poteva toccare con mano il feeling che scorreva tra i due, che si sono scambiati battute, hanno riso, e si sono abbracciati. La Hunziker, inoltre, ha stuzzicato il cantante proponendogli di condurre insieme il programma. Eros, senza pensarci due volte, ha subito risposto: “No, la prossima volta tu canti e io conduco”.

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti: ritorno di fiamma?

Il tutto è stato seguito dal medley che ha deliziato il pubblico con le canzoni più famose di Eros, molte delle quali erano state scritte proprio per Michelle. “Comunque grazie per essere qui”, ha ribadito Michelle, ed Eros ha risposto: “Lo sai che per te lo faccio molto volentieri, come sei diventata brava”. Parole cariche di affetto che suonano come una dichiarazione d’amore davanti a tutta Italia e testimoniano ancora una volta quanto i due ci tengano l’una all’altra.

Ora i fan sperano che un giorno ci sarà un ritorno di fiamma tra i due: sarebbe un sogno rivederli insieme e sapere che il loro feeling torna a sbocciare. Eros e Michelle insieme sono una forza della natura: chissà che il nuovo ruolo di nonni che presto vestiranno non li riavvicini definitivamente, accontentando gran parte degli italiani.