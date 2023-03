Mare Fuori: “È stata cacciata” Carolina Crescentini | Disastro annunciato

Dramma per Carolina Crescentini, che ha raccontato di alcuni problemi sul set della fortuna fiction Mare fuori.

Ormai sono rimasti in pochi a non aver sentito parlare di Mare Fuori: la serie tv italiana ha conquistato milioni di telespettatori che sono rimasti affascinati dalle vicende dei protagonisti. Distribuita nel 2020 e prodotta da Rai Fiction e Picomedia, la serie ottenuto un enorme successo solo negli ultimi mesi grazie al passaparola del web.

Mare Fuori racconta dei detenuti dell’immaginario IPM – Istituto Penitenziario Minorile di Napoli e dei membri del personale. Qui seguiamo le storie dei ragazzi carcerati, adolescenti problematici che dovranno affrontare paure e desideri mentre crescono e comprendono che cosa vogliono dalla loro vita.

In tutto i detenuti sono 70, 50 maschi e 20 femmine; nel corso delle puntate scopriamo le loro storie e le difficoltà che li hanno portati a commettere dei crimini e finire nel carcere minorile. Tra i personaggi principali ci sono Paola Vinci, interpretata da Carolina Crescentini, che è la direttrice dell’Istituto; Massimo Esposito, interpretato da Carmine Recano, comandante della polizia penitenziaria; Naditza, interpretata da Valentina Romani, zingara rom che è finita nell’Istituto.

Carolina Crescentini a Mare Fuori

Carolina Crescentini è tra gli attori di punta della stagione e interpreta un ruolo molto difficile. Paola è la nuova direttrice dell’Istituto, inviata a Napoli dal Tribunale di Ancona; una donna che crede fermamente nelle regole ma, come capirà ben presto, non è affatto preparata ad affrontare l’ambiente del penitenziario minorile.

Il suo è un personaggio molto complesso: Paola ha perso il marito e il bambino che portava in grembo in un terribile incidente automobilistico. Inoltre ha perso anche gran parte della mobilità di una gamba e ha subito un’isterectomia, che le ha tolto la possibilità di diventare madre in futuro. I ragazzi la prendono subito di mira, ma col tempo la direttrice riesce a conquistare la loro fiducia.

Il dramma dell’attrice

La bravissima attrice ha raccontato che recitare sul set di Mare Fuori non è stato affatto una passeggiata. “Mi porto tanto, tutte le storie ed anche dei problemi fisici perché Paola è claudicante e quella postura mi ha creato dei problemi. Ho zoppicato per tre stagioni e siccome delle scene vengono rifatte mille volte mi si è girato il bacino“.

Oltre alle complicanze fisiche, c’è stato anche un percorso psicologico molto particolare. “Paola ha un percorso particolare. Non ha mai diretto un carcere minorile ma ha studiato molto quindi era tutta codice penale e procedure, era fredda. Poi sia io che Paola ci siamo persi negli occhi di questi ragazzi che all’inizio non erano attori professionisti ma mettevano in scena la loro vita. E poi nella terza serie è diventata di manica larga forse un po’ troppo per questo è stata cacciata“.